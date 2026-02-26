Nach Xavis Tod: Lisa Akkaya widmet Furkan rührende Worte

Lisa Marie Akkaya (24) und Furkan Akkaya (25) durchleben gerade die schwerste Zeit ihres Lebens. Vor Kurzem verstarb ihr vier Monate alter Sohn Xavi am plötzlichen Kindstod – ein Schicksalsschlag, der das junge Paar auf eine unvorstellbare Probe stellt. Doch in dieser dunklen Zeit halten die beiden zusammen und geben einander Kraft. Auf Instagram widmet Lisa ihrem Ehemann nun einen berührenden Post, in dem sie ihre tiefe Dankbarkeit und Liebe zum Ausdruck bringt. "Das, was wir alles zusammen durchgestanden haben, hat wirklich niemand aus unserem Umfeld durchstehen müssen – geschweige denn ansatzweise geschafft", schreibt die Influencerin und macht damit deutlich, wie schwer die gemeinsame Reise für sie beide war.

In ihrem emotionalen Beitrag beschreibt Lisa, wie sehr das Paar in der Vergangenheit bereits kämpfen musste – und wie der Verlust ihres Sohnes alles noch einmal übertroffen hat. "Um uns herum zerbricht alles, aber wir halten dem Stand! Das haben wir schon vor dem Tod unseres Sohnes gesagt, weil wir echt schon schlimme Sachen durchstehen mussten und dachten, schlimmer geht es nicht, aber das Schicksal hat uns mal wieder gezeigt 'Schlimmer geht immer'", erklärt sie. Trotz aller Schwierigkeiten und obwohl sie "Trauer und Wut die letzte Zeit aneinander ausgelassen haben", finden die beiden immer einen Weg zurück zueinander. "Wir streiten, aber wir lieben umso mehr. Ich bin den Tränen nahe, während ich das schreibe und du neben mir sitzt, weil ich einfach so unglaublich dankbar bin, dich zu haben", schreibt Lisa weiter. Ohne Furkan und ihren älteren Sohn Emilio würde sie das alles nicht durchstehen können, betont die 24-Jährige.

Erst vor Kurzem wandte sich die Influencerin erneut an ihre Fans und bedankte sich für die große Unterstützung, die sie und ihre Familie in den vergangenen Tagen erfahren haben. Lisa zeigte sich offen über ihre schwierige Situation und betonte, wie sehr sie sich zurück ins Leben kämpfen wolle – vor allem für ihren älteren Sohn. "Es ist wirklich schwer, aber das Leben muss weitergehen irgendwann... irgendwie... vor allem für Emilio. Hätte ich ihn nicht, würde ich mich am liebsten verkriechen", schrieb sie in einem bewegenden Post auf Social Media. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass sie als Selbstständige bald wieder arbeiten müsse, um für ihren Sohn da zu sein: "Ich muss dafür sorgen, dass Emilio ein Dach über dem Kopf hat und Essen auf dem Tisch." Doch es ging ihr nicht nur ums Finanzielle – Lisa erklärte, dass eine Aufgabe ihr helfe, die schlimmen Bilder im Kopf besser verarbeiten zu können.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit