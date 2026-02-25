Samira Yavuz verrät: Ist sie bereit für eine neue Beziehung?

Samira Yavuz (32) hat sich zu ihrer aktuellen Beziehungssituation geäußert. Die Reality-Darstellerin, die sich vor rund einem Jahr vom Vater ihrer zwei Kinder, Serkan Yavuz (32), trennte, stand ihren Fans jetzt in einer Fragerunde auf Instagram Rede und Antwort. Dabei wollte ein Follower von der 32-Jährigen wissen, ob sie grundsätzlich bereit für eine neue Liebe in ihrem Leben wäre. Samiras Antwort fiel ehrlich und nachdenklich aus: "Ja, schon. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich weiß genau, was ich will und das gibt's nicht so oft", schrieb sie ihren Fans.

Was Samira durchgemacht hat, ist keine Kleinigkeit. Die Ehe mit Serkan zerbrach an tiefen Vertrauensbrüchen – allen voran ein Seitensprung mit Reality-Kollegin Eva Benetatou (33). Im Dschungelcamp 2026 sprach Samira erstmals offen darüber: "Serkan hatte nicht nur einen Seitensprung mit Eva, da gab es sehr viele und zu allen möglichen Zeitpunkten. Rückblickend tut das extrem weh, dass man nicht ausgereicht hat, zu gar keinem Zeitpunkt." Ein Versöhnungsversuch scheiterte, Samira zog aus und schlug ein neues Kapitel auf. Wer das alles erlebt hat, weiß danach genau, was er sich für die Zukunft wünscht – und was definitiv nicht mehr in Frage kommt. Samira lässt sich nicht mehr auf Kompromisse ein, wenn es um die Liebe geht. Ihre Worte in der Instagram-Fragerunde klingen nicht nach Resignation – sie klingen nach Stärke. Die zweifache Mama ist bereit zu warten, bis der Richtige kommt. Bislang hat sie sich auch öffentlich mit keinem neuen Mann gezeigt. Doch ihre Follower warten bereits gespannt.

Schon in der Vergangenheit hatte Samira immer wieder durchblicken lassen, dass sie für das Thema Liebe nicht komplett verschlossen ist. Die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin und Vize-Dschungelkönigin 2026 scheint vor allem Wert auf innere Stabilität zu legen. Auf Social Media zeigt sie sich häufig im Familienalltag mit ihren zwei Kindern und wirkt dabei konzentriert auf ihr eigenes Leben. Die Priorität der TV-Bekanntheit liegt offenbar stark auf ihrem Alltag als Mutter und auf ihrem persönlichen Wohlbefinden, während sie beim Thema Dating betont wählerisch bleibt und nichts überstürzen möchte.

Unter Uns, RTL Samira Yavuz bei "Unter Uns"

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025