"Gekündigt": Marija Mauer zieht für halbes Jahr nach Paris

Marija Mauer (35) hat eine große Veränderung in ihrem Leben angekündigt. Die Schauspielerin verlässt Deutschland und zieht für sechs Monate nach Paris. "Ich bin 35 und habe gekündigt", erklärte Marija in einem Video, das sie auf Instagram mit ihren rund 5.000 Followern teilte. Dieser Schritt sei nicht lange geplant gewesen, wie die 35-Jährige weiter verriet: "Das Schicksal hat angeklopft und ich habe Ja gesagt." Für den Neustart lässt sie ihr sicheres Umfeld, ihre Freunde und ihren Job in Berlin zurück und springt damit "komplett ins Ungewisse".

Mit dem Umzug in die französische Hauptstadt, der bereits in drei Wochen ansteht, verbindet die gebürtige Moskauerin auch emotionale Erinnerungen. Im Jahr 2007 schenkte Marija ihrer Mutter eine Reise nach Paris – finanziert mit dem Geld aus ihrem ersten Job. Mittlerweile ist ihre Mutter verstorben. "Meine Mutter wäre so verdammt stolz auf mich", schrieb die Schauspielerin unter mehrere Fotos, darunter auch ein Bild von Mutter und Tochter in Frankreich. "So traurig, dass ich gerade ihr das nicht mehr erzählen kann", fügte sie hinzu. Was genau sie in Paris erwartet, weiß Marija selbst noch nicht: Doch nichts scheint sie gerade glücklicher zu machen, als den Sprung ins Ungewisse gewagt zu haben.

Zuletzt war Marija in Das Traumschiff – Phuket zu sehen und arbeitet zudem als Synchronsprecherin für Produktionen wie Umbrella Academy. Im Jahr 2018 verkörperte sie acht Monate lang das Au-pair-Mädchen Eteri Burdulli in der ARD-Serie Rote Rosen. Die Entscheidung, nach Paris zu ziehen, habe sie mit gemischten Gefühlen getroffen. Ihr Französisch sei eher mittelmäßig, gab sie selbst zu. Dennoch frage sie sich, ob sie "vielleicht ein paar Pariser Herzen erobere". "Ob ich es schaffe, oder es einfach nur das Dümmste ist", könne man in den nächsten Monaten auf ihrem Social-Media-Profil verfolgen, kündigte die Schauspielerin an.

Anzeige Anzeige

Instagram / marija.mauer Marija Mauer, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / marija.mauer Marija Mauer im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Marija Mauer bei der Premiere von "Call My Agent" im Kino Colosseum in Berlin, September 2025