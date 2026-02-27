Polen-Umzug: So läuft Gerald Heisers Start in Annas Heimat

Vor fast einem halben Jahr haben Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald (40) in Namibia ihre Koffer gepackt und sind mit ihren Kindern Leon und Alina nach Polen umgezogen. Nach anhaltenden Geldsorgen mussten sie ihrer Wahlheimat Namibia und der gemeinsamen Farm den Rücken kehren und in Annas Heimat einen kompletten Neustart wagen. Auf Instagram erzählt die Reality-TV-Bekanntheit jetzt, wie überraschend gut sich vor allem Gerald in der neuen Umgebung schlägt. Während Anna als gebürtige Polin Sprache und Kultur von klein auf kennt, arbeitet sich ihr Mann Schritt für Schritt in seinen neuen Alltag ein – inklusive Bürojob, neuer Routine und intensiven Polnischkenntnissen, die er sich nach und nach erarbeitet.

Besonders im Spracherwerb mache Gerald große Fortschritte. "Er kann immer mehr den Gesprächen folgen und führt auch schon Small Talks", schrieb sie in ihrer Story. Nach Jahren auf der Farm hat der Realitystar zudem einen Bürojob angenommen – und fühlt sich dort offenbar wohl. Anna erklärte: Er habe "eine Erfüllung in seinem neuen Bürojob" gefunden. Besonders motivierend seien die positiven Rückmeldungen im Arbeitsalltag. "Er wird immer von Vorgesetzten gelobt und das macht viel aus, denn in Namibia hatte er in den letzten Jahren überwiegend Misserfolge", hielt sie fest.

Auch privat wirkt der Neustart stabilisierend. Nach der Liebeskrise, über die Anna 2025 offen gesprochen hatte, klingen ihre aktuellen Worte deutlich zuversichtlicher. "Unsere Beziehung fühlt sich wieder leicht und stabil an", erklärte sie im Netz und fügte hinzu: "Natürlich haben wir ab und zu Differenzen, aber können viel offener darüber reden, bevor es eskaliert, und nach einem Kompromiss suchen." Die beiden konzentrieren sich neben ihrer Partnerschaft auf den Familienalltag in Polen. Leon und Alina gewöhnen sich laut Annas Updates gut ein. Anna, die in Polen aufgewachsen ist, fühlt sich der Kultur und Sprache sowieso nah und nimmt ihre Community regelmäßig mit. Gerald arbeitet derweil an seinem Polnisch und an seinem neuen Rhythmus – Schritt für Schritt, Seite an Seite mit seiner Familie.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser im September 2025

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Dezember 2025

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihrer Tochter, November 2023