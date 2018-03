Rote Rosen-Fans, aufgepasst! Im Februar startet die 15. Staffel der beliebten ARD-Telenovela. Gleich sieben neue Gesichter werden Teil der Erfolgsserie. In der Hauptrosen-Story stehen in diesem Jahr: Die zwei Schwestern Sonja Röder (Madeleine Niesche, 46) und Eva Pasch (Andrea Lüdke, 54), die sich sehr lieben, aber sich dramatischer Weise auch in denselben Mann vergucken: Pferdesattler Tilmann Oberberg (Björn Bugri, 49). Zudem kehrt Verbotene Liebe-Star Wolfram Grandezka (47) als taffer und intriganter Unternehmenssanierer Gregor Pasch in seine Heimatstadt Lüneburg zurück. Johanna Liebeneiner (72) versucht als Oberhaupt der Familie für Ordnung zu sorgen. Jugendlichen Charme versprühen diese beiden Neuzugänge: Felix Jordan (19), der den zurückhaltenden Moritz Röder darstellt und Marija Mauer (26) als georgisches Au-pair-Mädchen Eteri Burdulli.



