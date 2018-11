Schauspielerin Marija Mauer (27) verabschiedet sich von der ARD-Daily Rote Rosen! Am Donnerstag wird sie zum letzten Mal zu sehen sein. Nach acht Monaten verlässt die Berlinerin das Set der Erfolgsserie. Seit Januar verkörperte sie das Au-Pair-Mädchen Eteri, die in Kochlehrling Moritz (Felix Jordan, 20) die große Liebe fand. Gemeinsam mit ihrem Serienfreund, dem sie in der letzten Folge das Jawort gibt, kehrt sie Lüneburg den Rücken. In einem Interview verrät die junge Schauspielerin, dass der Abschied ziemlich tränenreich verlief.

Gegenüber Bild plaudert die 27-Jährige über ihren letzten Tag am Set der Serie. "Meine Kollegen waren für mich wie eine Familie und eigentlich wollte ich mich nicht von ihnen verabschieden", erinnert sich die Schauspielerin. Aber an dem Moment führte kein Weg vorbei: Der gesamte Cast versammelte sich, um dem frischgebackenen Serien-Ehepaar Tschüss zu sagen. "Als die letzte Klappe fiel, stand das ganze Team auf und begann zu klatschen. Ich bekam Gänsehaut und mir kamen die Tränen", blickt Marija auf ihre letzten Minuten bei "Rote Rosen" zurück.

Für neue Gesichter in der ARD-Serie ist bereits gesorgt. Erst kürzlich präsentierte der Sender die Darsteller der 16. Staffel. In den kommenden Folgen wird sich alles um das Liebesleben der neuen Hauptrolle Hilli Pollmann, die von Gerit Kling (53) gespielt wird, drehen.

ARD/Nicole Manthey Der Cast von "Rote Rosen" bei der Hochzeit von Moritz und Eteri

ARD/Nicole Manthey Felix Jordan und Marija Mauer am Set von "Rote Rosen"

ARD/Thorsten Jander Gerit Kling am Set von "Rote Rosen"

