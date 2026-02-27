Gäste aufgepasst: Das ist Zendayas Regel in ihrem Luxusheim

Zendaya Coleman (29) und Tom Holland (29) leben gemeinsam in ihrem luxuriösen Anwesen in West-London, das der Schauspieler 2018 für umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro erworben hat. Bei dem Paar, das sich 2024 verlobt hat, gibt es eine Regel, die Gäste unbedingt akzeptieren müssen, wenn sie die beiden zu Hause besuchen: Wer bei Zendaya vorbeischaut, muss mit einer täglichen Dosis Harry Potter rechnen. "Jeder hat da so seine eigene Methode, eine Art Meditation oder so. Mir fällt es sehr schwer, einfach nur dazusitzen und abzuschalten. Die Leute halten mich für verrückt, aber ich schaue 'Harry Potter' ungefähr einmal am Tag. Es beruhigt mich einfach, das ist mein Ding", erklärte die Schauspielerin bereits 2019 gegenüber InStyle.

Die 29-Jährige, die viel Wert auf Privatsphäre legt, ließ damals keinen Zweifel daran, wie ernst sie es mit ihrer "Harry Potter"-Routine meint. "Die Leute sagen dann: 'Oh mein Gott, schon wieder 'Harry Potter'?' Und ich antworte: 'Kommt nicht zu mir nach Hause, wenn ihr es nicht sehen wollt, denn es wird laufen'", stellte Zendaya klar. Jahre später bekräftigte sie, dass die Filme besonders wohltuend für sie seien, nachdem sie einen anstrengenden Drehplan bei Euphoria hinter sich habe. Ob sie ihre tägliche Routine bis heute so streng durchzieht, ist allerdings nicht bekannt.

Tom dürfte mit der ungewöhnlichen Hausregel kaum ein Problem haben, denn auch er ist ein bekennender Fan des Zauberer-Universums. Das Paar hat sogar ihre Hunde verschiedenen Hogwarts-Häusern zugeordnet, wie sie 2021 in einem Interview mit IMDb verrieten. Während beide sich selbst als Gryffindors sehen – ein Haus, das für Mut und Loyalität steht – ordnete Tom ihre verstorbene Staffordshire Bullterrier-Hündin Tessa als Ravenclaw ein, "weil sie ziemlich ruhig ist". Ihren Zwergschnauzer Noon ordnete er scherzhaft dem Bösewicht Voldemort zu, woraufhin Zendaya ihren Hund verteidigte: "Er ist eher ein Snape... Er wird kalt zu dir sein, aber er wird auf dich aufpassen."

Getty Images Zendaya Coleman bei der Louis-Vuitton-Show während der Paris Fashion Week, 2025

United Archives GmbH / ActionPress Ron Weasley, Harry Potter und Hermine in "Der Orden des Phönix"

Instagram / nooncolemann Zendayas Hund Noon posiert auf Instagram mit der Biermarke "Bero" von Tom Holland