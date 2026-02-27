Kleiner Kämpfer Leo: Ärzte machen Eva und Daniel Hoffnung

Daniel Lott und seine Frau Eva durchleben derzeit eine emotionale Zeit, doch jetzt gibt es endlich positive Nachrichten für das Paar. Ihr Sohn Leo kam als Frühchen in der 29. Schwangerschaftswoche zur Welt und liegt seitdem auf der Kinderintensivstation. In einer Instagram-Story teilten die beiden nun ein Update mit ihren Followern und schrieben: "Die Ärzte sind sehr zufrieden mit dem Verlauf von Leo. Keine schönere Nachricht. Es läuft noch nicht alles rund, aber bezogen auf die Ausgangssituation SSW 29+1 ist es voll gut." Die erleichternden Worte zeigen, dass der kleine Kämpfer trotz der schwierigen Startbedingungen gute Fortschritte macht.

Besonders emotional wurde es für das Paar, als Daniel nach zwei Tagen endlich wieder zu seiner Familie ins Krankenhaus durfte. Eva betonte in ihrer Story, wie sehr sie sich darüber freute, dass ihr Mann wieder bei ihr und Leo sein konnte. "Heute darf er mit Leo kuscheln und wir haben ein Gespräch über Leos Zustand", schrieb sie zu einem Foto, auf dem das Paar Händchen hält. Die Aufnahme zeigt die enge Verbundenheit der beiden in dieser herausfordernden Zeit, während sie gemeinsam an der Seite ihres Sohnes sind.

Vor einem Tag teilte Eva auf Social Media ein besonders bewegendes Foto mit ihren Followern: Zum ersten Mal zeigte sie ihren kleinen Leo, der an mehrere Kabel angeschlossen auf ihrer Brust lag. Die Influencerin strahlte über das ganze Gesicht, während sie ihren Sohn behutsam im Arm hielt. In der Bildunterschrift schrieb sie: "Du bist viel zu früh auf diese Welt gekommen, Leo. Und trotzdem warst du von der ersten Sekunde an ein Kämpfer. Ein Löwe. So klein – und doch mit einer Kraft, die größer ist als alles, was ich je gespürt habe."

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott und Ehefrau Eva

Instagram / daniel_lott_ Ex-Bachelorette-Kandidat Daniel Lott mit seiner Frau Eva, Januar 2026

Instagram / ivy.zlr Eva Lott und ihr Sohn Leo, Februar 2026