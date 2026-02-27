Harte Arbeit: Diana Staehly opfert Privatleben für neue Show

Diana Staehly (48) hat für die Hauptrolle in der Daily Soap "Ein Hof zum Verlieben" sechs Monate lang ein enormes Arbeitspensum auf sich genommen – und dabei auf jegliches Privatleben verzichtet. "Man dreht zehn Stunden plus Mittagspause. Dann kommt man nach Hause und muss nochmal zwei Stunden lernen", berichtete die Schauspielerin jetzt bei der Premiere in Berlin gegenüber Promiflash. Wenn man dann auch Familie habe, müsse man zusehen, dass man überhaupt noch genug Schlaf bekomme. "Ich hatte die sechs Monate kein Privatleben. Also Freunde waren abgeschrieben und so", gestand Diana lachend. Die intensive Zeit mit ihren Kollegen am Set habe das jedoch wettgemacht, erklärte sie.

Der Großteil der Serie, die eigentlich am Bodensee spielt, wurde in Berlin-Brandenburg gedreht. "Das ist natürlich erst mal ein bisschen weird, aber es gibt auch hier sehr, sehr schöne Ecken", erzählte Diana. Wenn man den See nicht sehe, sei das Dorf, das sie darstellen, auch in Brandenburg sehr hübsch. Die Zeiten, die das Team tatsächlich am Bodensee verbracht habe, seien besonders toll gewesen, weil man dann wirklich von der Atmosphäre eingefangen werde. "Das ist für uns alle ein Sehnsuchtsort, um den es ja auch sehr viel geht", so die Schauspielerin.

In der SAT.1-Produktion spielt Diana die Anwältin Laura Albers, die mit ihrer Mutter und ihrer Tochter von Hamburg an den Bodensee zieht. Für alle drei ist der Ort ein Wohlfühlort und vielleicht auch ein Ort zum Verlieben. Die Schauspielerin, die zuvor jahrelang als Patrizia Ortmann in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" zu sehen war, übernimmt damit eine völlig neue Herausforderung in ihrem ersten Engagement als Hauptdarstellerin einer Daily Soap. Die Dreharbeiten fanden in Berlin, Brandenburg und am Bodensee statt.

Sat.1/Joyn Diana Staehly bei der Premiere "Ein Hof zum Verlieben", 2026

Sat.1/Joyn Diana Staehly, Carlotta Truman und Gitta Schweighöfer bei der Premiere "Ein Hof zum Verlieben", 2026

Joyn Diana Staehly in "Ein Hof zum Verlieben"

