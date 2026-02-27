Spoiler: Dieser "Dahoam is Dahoam"-Star verlässt die Serie

Nach 19 Jahren endet eine Ära bei der ARD-Serie "Dahoam is Dahoam": Ursula Erber verabschiedet sich von ihrer Rolle als Theresa Brunner, die sie seit der allerersten Folge verkörpert. Am 7. April um 19:30 Uhr läuft im BR Fernsehen die letzte Episode mit der 91-jährigen Schauspielerin. In der Folge wird Theresa nach den Osterfeierlichkeiten friedlich einschlafen und versterben. Damit ist ein Comeback der beliebten Figur endgültig ausgeschlossen. Über 3718 Folgen lang stand Ursula als Theresa vor der Kamera und prägte die Vorabendserie maßgeblich mit.

Der Ausstieg erfolgt auf eigenen Wunsch der Schauspielerin, wie sie gegenüber der Agentur Presse Partner Köln erklärte. "Die Figur Theresa ist ja in allen möglichen Situationen gewesen, wo ich zeigen konnte, dass ich die Figur schätze. Es wird oft gesagt, ich hätte die Theres mehr oder weniger erst erschaffen – und jetzt schaff ich die Theres wieder ab. Ich finde, irgendwann muss man auch wissen: Jetzt reicht es", so Ursula. Auch der Serientod sei ihre eigene Entscheidung gewesen. Der Entschluss habe sich schleichend entwickelt.

Ursula war es ein wichtiger Grund für ihren Wunsch nach einem Serientod, den Zuschauern eine Botschaft zu vermitteln. Sie wolle aufzeigen, dass der Tod nun einmal zum Leben dazugehöre und man diesen nicht ignorieren und verdrängen könne. Die Rolle der Theresa Brunner verhalf der Schauspielerin einst zum Durchbruch und machte sie zu einem der Urgesteine der Serie. In der letzten Folge werden neben dem Abschied von Theresa auch weitere altbekannte Gesichter anlässlich des Osterfests zu sehen sein.

ARD "Dahoam is Dahoam"-Annalena und Theresa

ARD "Dahoam is Dahoam"-Sendereihebild

ARD "Dahoam is Dahoam"-Tina und Sarah

