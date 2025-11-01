ARD-Serie erfüllt Reality-Star Anna Strigl Schauspieltraum

Anna Strigl, bekannt aus Social Media und Reality-TV, feiert ihr Schauspieldebüt in der beliebten ARD-Serie "Dahoam is Dahoam". Ab heute wird der TikTok-Star, der über 2,3 Millionen Follower zählt, in die Rolle schlüpfen, die ihrer eigenen sehr ähnelt: Anna, die Influencerin. Für die Österreicherin, die die Serie früher mit ihrer Oma geschaut hat, ist dieser Auftritt eine besondere Ehre. "Die ist jetzt richtig stolz auf mich", verriet sie im Gespräch mit Bild.

Mit diesem Projekt erfüllt Anna sich trotz anfänglichen Scheiterns in Hollywood einen lang gehegten Traum und setzt erneut ein Highlight in ihrer Karriere. Neben ihrer Rolle in der Serie war die Österreicherin bereits bei Netflix in der Dating-Show Too Hot To Handle: Germany zu sehen, wo sie unter anderem mit Kandidatin Stella Stegmann (28) vor den Kameras für Aufsehen sorgte. Doch auch abseits der großen Produktion hat sich bei Anna einiges verändert: Gemeinsam mit ihrem Freund Felix Klinger lebt sie inzwischen in Wien und findet dort Ruhe vom Rampenlicht.

Die Schauspielerei ist nicht ihr einziger beruflicher Fokus – Anna betont, finanziell unabhängig durch Social Media und ihre Erfahrung breit aufgestellt zu sein. Dennoch sieht sie die neue Rolle als Chance: "Ich möchte einfach neue Erfahrungen sammeln." Ihre Wurzeln in der Heimat sind der Influencerin wichtig, auch wenn es sie einst in die weite Welt zog. "Man muss sich erst selbst finden, um ein Zuhause wertzuschätzen", reflektierte sie. Die Werte, die sie hierbei vermittelt, sind nicht nur in ihrer neuen Rolle, sondern auch privat eine Inspiration für ihre Fans.

Anna Strigl, 2025

Anna Strigl, Influencerin

Anna Strigl, 2025

