Bestätigt: Lady Danbury bleibt Bridgerton-Fans erhalten

Aufatmen bei den Fans von Bridgerton: Lady Danbury wird auch in der nächsten Staffel wieder zu sehen sein. Das bestätigte Showrunnerin Jess Brownell jetzt gegenüber Entertainment Weekly. "Sie werden Lady Danbury in der nächsten Staffel sehen", erklärte die Produzentin. Die Aussage kommt nach zahlreichen Spekulationen der Zuschauer, nachdem sich die Figur am Ende der vierten Staffel eine wohlverdiente Auszeit vom Hof gönnen wollte. Schauspielerin Adjoa Andoh (63), die die beliebte Rolle verkörpert, verlässt die Serie also keineswegs – ihre Rückkehr ist sicher.

Die Entscheidung, Lady Danbury eine Pause von ihren Pflichten für Königin Charlotte nehmen zu lassen, hatte einen anderen Grund, wie Jess verriet. "Für uns ging es eher darum, die Themen dieser Staffel zu erforschen: Beziehungen mit einem Machtungleichgewicht und der Versuch, dieses zwischen Lady Danbury und der Königin aufzubrechen", erklärte sie. Nach den Ereignissen der vierten Staffel werde die Königin Danbury nun "endlich mehr als Gleichgestellte behandeln". Künftig werde Alice Mondrich, die neue Hofdame, mehr von den dienstlichen Aufgaben übernehmen, während sich Danbury stärker auf die Freundschaft mit der Königin konzentrieren könne. "Sie werden sich immer noch in Beziehungen einmischen, aber mit einem neuen Geschmack", versprach Jess.

Die vierte Staffel von Bridgerton, die aktuell bei Netflix läuft, widmete sich intensiv dem Thema Machtdynamiken innerhalb der feinen Gesellschaft. Neben der Freundschaft zwischen Lady Danbury und Königin Charlotte spielten auch andere Machtungleichgewichte eine zentrale Rolle: So wurden das Dienstmädchen Sophie, gespielt von Yerin Ha (30), und der charmante Benedict aufgrund ihrer unterschiedlichen Stände voneinander ferngehalten. Auch Haushälterin Varley verließ das Featherington House wegen schlechter Behandlung. Die Serie beleuchtet damit, wie Status und Hierarchien das Leben aller Figuren beeinflussen.

Getty Images Adjoa Andoh 2026

Imago Adjoa Andoh als Lady Agatha Danbury in einer Szene aus "Bridgerton" Staffel 3, Episode 8 (2024)

Getty Images Adjoa Andoh und Golda Rosheuvel 2026