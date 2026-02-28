Mehr Details zur Widmung am Ende der "Bridgerton"-Staffel 4

Zum Ende der achten und finalen Folge von Bridgerton-Staffel 4 erscheint im Abspann eine besondere Widmung: "In Loving Memory Of Nicholas Braimbridge & Tony Cooper." Mit dieser Einblendung ehrt Netflix zwei Mitglieder des Produktionsteams, die kürzlich verstorben sind. Nicholas Braimbridge, oft nur Nick genannt, arbeitete in der Film- und Fernsehbranche als Kulissenmaler, Set-Dekorateur und Szenenbild-Assistent. Tony Cooper war als Filmteam-Fahrer für verschiedene Produktionen tätig, darunter "Wonder Woman", "Ready Player One", "The Crown" und "The Batman". In dieser Funktion war er auch für "Bridgerton" sowie das Spin-off "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" im Einsatz.

Nach Nicholas Braimbridges Tod startete eine Kollegin im Mai 2025 eine Spendenkampagne auf GoFundMe, um dessen Teenager-Töchter Flora und Amelia finanziell zu unterstützen. Die beiden Mädchen wurden zu Vollwaisen, nachdem kurz vor ihrem Vater auch seine Ehefrau verstorben war. Die Aktion sollte den Töchtern helfen, in dieser schwierigen Situation abgesichert zu sein. Tony Cooper hingegen hatte über Jahre hinweg im Hintergrund dafür gesorgt, dass die umfangreichen Dreharbeiten reibungslos ablaufen konnten, indem er als Fahrer für das Filmteam arbeitete.

Die zweite Hälfte der vierten "Bridgerton"-Staffel schaffte es unmittelbar nach dem Start wieder ganz nach oben in die Netflix-Charts. Die Geschichte rund um Benedict Bridgerton (Luke Thompson, 37) setzte nahtlos an den spannenden Cliffhanger aus der ersten Staffelhälfte an und brachte die Fans erneut zum Rätseln. Besonders das Geheimnis um die Dame im silbernen Kleid sorgte in den vergangenen Tagen für hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Viele Zuschauer waren außerdem gespannt wegen der Vorankündigung, dass einer der Charaktere vom Schicksal schwer getroffen werden würde. Für die Zukunft der Serie gab es ebenfalls positive Nachrichten: Netflix bestätigte bereits die Fortsetzung mit einer fünften und sogar einer sechsten Staffel.

Netflix / Liam Daniel Sophie Baek (Yerin Ha) und Benedict Bridgerton (Luke Thompson) in der vierten "Bridgerton"-Staffel

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson, Januar 2026

