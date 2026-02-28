Tom Holland mit verletztem Fuß in Beverly Hills unterwegs

Tom Holland (29) lässt sich von einer Fußverletzung offenbar nicht aufhalten: Der 29-jährige Schauspieler wurde jetzt gemeinsam mit seinem Bruder Harry und einem Freund beim Einkaufen im Laurel Market in Beverly Hills gesichtet. Auf neuen Fotos, über die Just Jared berichtet, ist deutlich zu erkennen, dass Tom erneut einen orthopädischen Schuh trägt. Bereits seit Anfang der Woche soll der Star mit dieser medizinischen Fußstütze in der Öffentlichkeit gesehen worden sein. Um welche Art von Verletzung es sich genau handelt, ist bislang jedoch nicht bekannt.

Auch die Ursache der Fußverletzung bleibt unklar, wie Just Jared berichtet. Zuletzt hatte sich Tom während der Dreharbeiten zum neuesten Spider-Man-Film im September 2025 eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen, doch diese dürfte nichts mit seiner aktuellen Verletzung am Fuß oder Unterschenkel zu tun haben. Trotz der gesundheitlichen Einschränkung scheint der Schauspieler seinen Alltag weitgehend normal zu meistern. Schließlich lässt er sich nicht davon abhalten, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.

Privat und beruflich bleibt Tom für seine Fans weiterhin präsent. Der Hollywoodstar ist seit Längerem glücklich vergeben und zeigt sich regelmäßig an der Seite seiner Partnerin Zendaya (29), die aktuell an einigen neuen Projekten arbeitet. In der Vergangenheit besuchte Tom sie regelmäßig am Set der Erfolgsserie "Euphoria" und war dort ein vertrauter Gast bei Cast und Crew. Zudem steht das beliebte Paar nun mit einem großen Kinohighlight im Fokus: Tom und Zendaya werden in "The Odyssey" zu sehen sein. Der Blockbuster zählt schon jetzt zu den meistdiskutierten Projekten von Regisseur Christopher Nolan (55).

Getty Images Tom Holland, Juli 2025

TikTok / jacksjourney031 Jack und Tom Holland am Spiderman-Set in London

ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024