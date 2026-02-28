Gewusst? "Bridgerton"-Namen sind in alphabetischer Abfolge

Bridgerton-Fans aufgepasst: Hinter den Namen der beliebten Serienfamilie steckt ein raffiniertes System! In der Romanvorlage von Julia Quinn sind die acht Bridgerton-Geschwister nämlich ganz strikt nach dem Alphabet benannt – von A bis H. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory und Hyacinth bilden die komplette Reihenfolge, die gleichzeitig auch ihre Geburtsreihenfolge widerspiegelt. Mit einer kleinen Besonderheit: In der Veröffentlichung der Bücher startet die Liebesreise ausgerechnet mit Daphne und dem Roman "Der Duke und ich", während Anthony eigentlich das älteste Geschwisterkind ist. Die Netflix-Serie macht es dann noch einmal spannender und mischt die Reihenfolge der Liebesgeschichten durcheinander.

In den Büchern folgt auf Daphnes Geschichte über den Duke von Hastings direkt Anthony in "Wie bezaubert man einen Viscount?" und danach Benedict in "Wie verführt man einen Lord?". Colin bekommt sein Happy End in "Wer ist Lady Whistledown?", bevor Eloise in "In Liebe, Ihre Eloise" zur heimlichen Hauptfigur wird. Francesca steht in "Ein hinreißend verruchter Gentleman" im Fokus, Gregory findet seine große Liebe in "Hochzeitsglocken für Lady Lucy" und Nesthäkchen Hyacinth sorgt in "Mitternachtsdiamanten" für Wirbel. Die Serienmacher gehen jedoch einen eigenen Weg: Staffel 1 widmet sich – wie der erste Roman – Daphne, Staffel 2 springt dann aber schon zu Anthony. In Staffel 3 dreht sich alles um Colin, dessen Liebesgeschichte in der Buchreihe eigentlich erst an vierter Stelle erzählt wird.

Erst kürzlich kochte die Gerüchteküche um mögliche Umbesetzungen der jüngsten Bridgerton-Geschwister Gregory und Hyacinth wieder hoch. Viele Fans fragten sich, ob Will Tilston und Florence Hunt (19) in den nächsten Staffeln weiterhin ihre Rollen behalten oder ob, wie schon bei Francesca, eine überraschende Neubesetzung bevorstehen könnte. Grund dafür war, dass die beiden Schauspieler zum Serienstart noch recht jung gewesen waren – ob sie aber auch als erwachsene Hauptfiguren überzeugen würden, bezweifelten manche. Die Diskussion bekam neue Nahrung, als Hyacinth in der vierten Staffel plötzlich als junge Frau und Gregory als selbstbewusster Teenager auftraten. Einige Zuschauer deuteten Gregorys kurze Abwesenheit sogar fälschlicherweise als ersten Recast.

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaquinnauthor Autorin Julia Quinn

Anzeige Anzeige

Netflix / Liam Daniel Szene aus der dritten "Bridgerton"-Staffel mit Colin Bridgerton (Luke Newton)

Anzeige Anzeige

Netflix Eloise und Francesca Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

Anzeige