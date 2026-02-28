"Unfassbar traurig": Cora Schumacher äußert sich zur Trauung

Cora Schumacher (49) bricht erstmals ihr Schweigen zur Hochzeit ihres Sohnes David Schumacher (24). Der Rennfahrer hat seiner Partnerin, der ungarischen Kollegin Vivien Keszthelyi (25), in Salzburg standesamtlich das Jawort gegeben – im engsten Kreis. Während sich das Paar in Österreich von engen Freunden und wenigen Familienmitgliedern feiern ließ, blieb ein Platz leer: Davids Mutter Cora war nicht eingeladen. Wie sie nun gegenüber Bild erklärt, erfuhr sie erst durch die Berichterstattung von der Trauung – und beschreibt ihre Gefühle: "Als Mama bin ich nicht böse auf meinen Sohn, sondern einfach nur unfassbar traurig, dass es so ist, wie es ist. Das ist alles, was ich dazu sagen kann."

Im Gespräch mit dem Blatt macht Cora deutlich, dass sie in dieser Situation vor allem als Mutter spreche. "In diesem Falle antworte ich nicht als Cora Schumacher, sondern als Mama", betont sie und erinnert sich an die gemeinsame Zeit mit David, als er noch ein kleiner Junge war. "Jedes Mal, wenn er 'Mama' gesagt oder gerufen hat, hat mein Herz einen Ticken schneller geschlagen. Vor Freude und Liebe", erzählt die Reality-TV-Bekanntheit rückblickend. Die Enttäuschung über die fehlende Einladung will sie ihrem Sohn jedoch nicht als Vorwurf auslegen. Gleichzeitig richtet sie warme Worte an David und Vivien: "Ich wünsche meinem Sohn nur das Beste. Das war immer so und wird auch immer so bleiben. Ich bin immer für ihn da und werde ihn immer über alles lieben. Er soll den schönsten Tag in seinem Leben in vollen Zügen genießen und ich hoffe sehr, dass er glücklich ist."

Für David ist die heimliche Trauung in Salzburg ein ganz besonderer Ort – schon seine Eltern gaben sich dort vor vielen Jahren das Jawort. Während Cora trauert, teilte David bereits erste Fotos der Zeremonie mit seinen Followern. Auf Instagram zeigte der Rennfahrer drei emotionale Aufnahmen von der Hochzeit und erklärte dazu: "Offiziell Mr. & Mrs. Wir sagten 'Ich will', umgeben von der Liebe unserer Familie und engsten Freunde – und es bedeutete alles." Papa Ralf Schumacher (50) zeigte sich ebenfalls gerührt, postete ein Herz-Emoji und kommentierte schlicht: "Ein wunderschöner Tag."

Instagram / coraschumacher David und Cora Schumacher

Instagram / davidschumacher_official Vivien Keszthelyi und David Schumacher

Instagram / davidschumacher_official David Schumacher mit seiner Freundin Vivien Keszthelyi

