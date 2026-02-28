Spektakuläre Auktion: Otto Schenks Erbe bringt Millionen ein

Die Versteigerung des Nachlasses von Otto Schenk (†94) hat am Donnerstagnachmittag ein spektakuläres Ergebnis erzielt – das berichtet nun Kurier. Insgesamt kamen bei der Online-Auktion mehr als 1,75 Millionen Euro zusammen, während rund 400 Objekte aus dem Besitz des verstorbenen Schauspielers und Regisseurs den Besitzer wechselten. Mitbietende aus insgesamt 27 Ländern – von Europa über Japan bis nach Australien – wetteiferten um die verschiedenen Exponate. Die Verkaufsquote lag bei 100 Prozent, jedes einzelne Objekt fand einen neuen Besitzer. Besonders bemerkenswert: Im Durchschnitt wurden die Startpreise um das 5,5-Fache übertroffen, bei der Auktion gingen insgesamt rund 5.000 Gebote ein.

Zu den absoluten Highlights der Versteigerung zählte die Arbeit "Steinach am Brenner" von Egon Schiele, die bei einem Rufpreis von 8.000 Euro letztlich für beeindruckende 200.000 Euro zugeschlagen wurde. Auch Koloman Mosers Ölbild "Dents du Midi" wechselte für 156.000 Euro den Besitzer, der Startpreis hatte bei 100.000 Euro gelegen. Ein Spiegel von Josef Hoffmann wurde von 800 Euro auf 41.600 Euro hochgeboten. Neben bedeutenden Gemälden und Grafiken umfasste das Sortiment auch kostbare Arbeiten der Wiener Werkstätte, französisches und böhmisches Jugendstilglas sowie persönliche Erinnerungsstücke. Selbst Möbelstücke aus Ottos privatem Umfeld erzielten enorme Summen: Eine Biedermeier-Sitzbank mit Schwanendekor aus seiner Bibliothek ging für 16.900 Euro weg – das Zwanzigfache des ursprünglichen Startpreises.

Otto war Anfang 2025 im Alter von 94 Jahren verstorben. Die glanzvolle Auktion symbolisierte ein letztes Mal die enorme Strahlkraft, die er zu Lebzeiten auf Kunstwelt und Publikum ausgeübt hatte. Über Jahrzehnte hinweg prägte er mit Witz, Charme und unverwechselbarem Talent die österreichische Kulturszene. "Otto war ein Bühnenmagnet, seine Energie hat das Publikum getragen", erinnerte sich ein langjähriger Wegbegleiter einmal im Gespräch mit Der Standard. Die Begeisterung für seine Arbeit spiegelte sich nun auch im rekordverdächtigen Interesse an seinem Nachlass wider.

