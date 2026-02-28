Darum geht es in Giovanni & Stefano Zarrellas neuem Podcast

Giovanni Zarrella (47) und sein Bruder Stefano Zarrella (35) starten jetzt ihren gemeinsamen Videopodcast "Tutto bene!" bei Podimo. Die beiden Brüder wollen in den wöchentlichen Folgen über ihren Alltag zwischen Rampenlicht und Familie sprechen und dabei ehrliche Einblicke in ihr Leben geben. Der Titel des Podcasts ist dabei mehr als nur eine Floskel – "Tutto bene?" ist für die Zarrellas ein tägliches Ritual, mit dem sie sich in ihrer Familie gegenseitig fragen, wie es dem anderen geht. "Es ist ein Ritual aus dem Familienalltag, eine Art Check-in, wie ein kleiner Startknopf für den Tag", erklärt Giovanni im Bild-Interview. Stefano ergänzt: "Der Titel ist für uns ein Wegbegleiter. Auch wenn nicht immer alles gut ist, am Ende versuchen wir, dass es gut wird. Unser Glas ist immer halb voll."

In ihrem Podcast sprechen die beiden über Themen wie Mut, Zuversicht, Zusammenhalt, Erfolg, Freundschaft und Liebe. Ein zentrales Thema ist dabei die Frage, wie sehr man sich von der Meinung anderer Menschen begrenzen lässt. Giovanni beschreibt die Angst davor, was andere denken könnten, als "größtes Gefängnis". Auch ihre Kindheit in der Gastronomie spielt eine wichtige Rolle. "Wir haben gelernt, dass wir Menschen glücklicher nach Hause schicken, als sie gekommen sind", sagt Giovanni und ergänzt: "Genau das Gefühl wollen wir auch mit unserem Podcast auslösen." Die Community ist dabei ein fester Bestandteil des Konzepts: Über die Podimo-App können Hörer jede Woche Fragen einsenden, auf die die Brüder in einer exklusiven Folge im kostenpflichtigen Premiumbereich eingehen. Neue Folgen erscheinen immer donnerstags.

Vor wenigen Wochen war zudem bekannt geworden, dass Giovanni gemeinsam mit seiner Frau Jana Ina (49) eine neue Doku-Serie bei Netflix geplant hatte. Das Paar wollte damit nicht nur einen Einblick in das Rampenlicht, sondern auch in Job, Familienleben und seine deutsch-italienisch-brasilianischen Wurzeln geben. Dabei sollten auch die Eltern und Geschwister eine wichtige Rolle spielen. Wie Bild damals berichtete, sollten die Dreharbeiten schon in kurzer Zeit beginnen – und sogar bis ins Jahr 2027 dauern. Die Serie sollte sich an internationalen Erfolgsformaten wie "Kaulitz & Kaulitz" oder "Beckham" orientieren, aber mit dem besonderen Fokus auf Familie, Traditionen und den Alltag zwischen mehreren Kulturen. Ein Netflix-Team begleitete Giovanni zum Auftakt nach Kanada ins Tonstudio, wo er mit Star-Produzent Bob Rock an einem neuen Album arbeitete.

Podimo Stefano und Giovanni Zarrella

Getty Images Stefano Zarrella und Giovanni Zarrella im September 2024

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien