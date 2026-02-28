Vom Kinderstar zum TV-Arzt: So lebt Freddie Highmore heute

Freddie Highmore (34) verzauberte 2005 als herzensguter Charlie Bucket in Tim Burtons (67) Neuverfilmung von "Charlie und die Schokoladenfabrik" das Kinopublikum. Sein natürliches und zurückhaltendes Spiel, mit dem er den Jungen aus armen Verhältnissen verkörperte, der durch sein ehrliches Wesen Willy Wonkas Gunst gewinnt, wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert. Während sich viele seiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus "Charlie und die Schokoladenfabrik" mittlerweile aus dem Rampenlicht zurückgezogen haben, gehört Freddie zu den wenigen aus dem Cast, die ihre Schauspielkarriere erfolgreich fortsetzen konnten. Fast zwei Jahrzehnte später ist aus dem britischen Kinderstar ein etablierter Serienschauspieler geworden, der heute als Dr. Shaun Murphy in der Erfolgsserie "The Good Doctor" Leben rettet.

Freddie spielt in der Serie einen hochtalentierten Chirurgen mit Autismus und Savant-Syndrom, der sich in einem Krankenhaus behaupten muss. Gleichzeitig ist Freddie auch als Produzent an der beliebten Arztserie beteiligt und sitzt damit längst selbst am kreativen Steuer. Schon zuvor hatte er mit seiner viel gelobten Darstellung des jungen Norman Bates in "Bates Motel" gezeigt, dass er komplexe, vielschichtige Figuren verkörpern kann. Trotz dieser großen TV-Erfolge bleibt Freddie in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend und überlässt spektakuläre Auftritte lieber anderen.

Über Freddies Privatleben ist wenig bekannt. Interviews über persönliche Themen sind selten, rote Teppiche besucht er meist ohne Begleitung. Bekannt ist lediglich, dass Freddie einen College-Abschluss in Spanisch und Arabisch hat und außerdem fließend Französisch spricht. Zudem ist er mit Klarissa Munz verheiratet. Das Paar gab sich im Jahr 2021 abseits der Öffentlichkeit heimlich das Jawort. Statt mit großen Einblicken in den Alltag punktet der Schauspieler lieber mit Bodenständigkeit und seinem Fokus auf die Arbeit. Für Fans bleibt so vor allem das sichtbar, was ihn berühmt gemacht hat: die Rolle, mit der er aufgewachsen ist – und die Figur, mit der er heute Woche für Woche im Fernsehen berührt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Freddie Highmore von "The Good Doctor" bei der Summer TCA Tour 2017 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

ActionPress Eine Szene aus "Charlie und die Schokoladenfabrik"

Anzeige Anzeige

Getty Images Freddie Highmore bei den Critics' Choice Awards im Januar 2019