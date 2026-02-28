P. Diddy soll als Zeuge im Prozess um Tupacs Tod aussagen

Neuer Wirbel um den ungeklärten Mord an Tupac Shakur (†25): Im anstehenden Prozess gegen Duane "Keefe D" Davis könnte nun ausgerechnet Sean "Diddy" Combs (56) eine Schlüsselrolle spielen. Der frühere Musikmogul soll laut New York Post als Zeuge im Verfahren in Los Angeles geladen werden. Duane, dem als mutmaßlicher Gang-Anführer vorgeworfen wird, Tupac 1996 ermordet zu haben, hofft demnach auf eine entlastende Aussage von Diddy im Zeugenstand. Der inhaftierte Rapstar, der seit Jahren mit schweren Vorwürfen rund um Sexhandel in den Schlagzeilen steht, könnte damit im Mittelpunkt eines weiteren Kriminalfalls stehen.

Duane wurde im Jahr 2023 im Zusammenhang mit Tupacs Tod festgenommen und behauptete zunächst, dass Diddy ihm eine Million Dollar für den Mord an dem Rapper geboten habe. Berichten des Magazins zufolge könnte Diddys Aussage Duane massiv entlasten. "Duane hat seine Gefühle klargemacht – wenn Diddy als Zeuge auftritt oder eine Erklärung abgibt, die das, was er den Polizisten erzählt hat, bestreitet, dann hilft ihm das enorm", verriet eine Quelle aus dem Umfeld des Falls. Duanes Anwalt Michael Pandullo geht davon aus, dass Diddy im Falle einer Aussage Davis als Lügner bezeichnen wird. Die früheren Behauptungen von Duane sollen einem Insider zufolge lediglich aus dem Wunsch nach "Ruhm und Reichtum" entstanden sein, berichtet das Portal The Hollywood Gossip.

Duane selbst befindet sich nach Angaben seines Anwalts in guter Stimmung und hofft auf eine baldige Freilassung gegen Kaution. "Er freut sich darauf, rauszukommen und bei seinen Enkelkindern zu sein. Das ist etwas, das er die ganze Zeit erwähnt", erklärte Pandullo. Diddy verbüßt derzeit eine Haftstrafe wegen Verstoßes gegen den Mann Act, ein Gesetz zur Bekämpfung von Prostitution. Ob er sich freiwillig bereit erklärt, im Prozess gegen einen Mann auszusagen, der ihn jahrzehntelang der Auftragsmord-Beteiligung beschuldigte, bleibt abzuwarten. Falls er jedoch vorgeladen wird, hätte er möglicherweise keine andere Wahl.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / Newscom World, Imago Collage: Sean "Diddy" Combs und Tupac Shakur

Anzeige Anzeige

Imago Tupac Shakur, Musiker

Anzeige Anzeige