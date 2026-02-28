Kontakt zu den Kids? Edith Stehfest rechtfertigt Mutterrolle

Edith Stehfest (30) sieht sich aktuell mit Kritik im Netz konfrontiert. Die Reality-TV-Bekanntheit wird von einigen Usern angegriffen, die ihr vorwerfen, sich nicht ausreichend um ihre beiden Kinder zu kümmern. Nachdem sich Edith und ihr Ex-Partner Eric Stehfest (36) vor einigen Monaten öffentlich im Netz gestritten hatten und dabei die Rede von einem nicht näher erläuterten Vorfall war, entstand bei vielen Followern offenbar der Eindruck, die zweifache Mutter könne ihre Kinder nicht mehr regelmäßig sehen. Verstärkt wurde die Diskussion durch Ediths Ankündigung, künftig auch Erotik-Content produzieren zu wollen – eine Entscheidung, die vielen Fans ein Dorn im Auge ist und die Debatte über ihre Rolle als Mutter zusätzlich anheizt. Auf Instagram bezog Edith nun deutlich Stellung zu den anhaltenden Vorwürfen. "Das Thema 'Hey Edith, wann kümmerst du dich um deine Kinder? Hey, was machst du so?' Es ist nicht so, dass mein Leben sich nur mit den Dingen beschäftigt, mit denen ich euch hier zuspamme. Es gibt ganz viele Themen, von denen ihr keine Ahnung habt. Von denen niemand anderes, außer die Beteiligten eine Ahnung haben", stellte sie klar.

Die 30-Jährige bat ihre Follower eindringlich: "Deswegen bitte ich alle, einfach an dieser Stelle einmal zu sagen: 'Come on, wir wissen nichts über die Kinder, wir kennen die Kinder nicht, wir kennen nicht mal den vollen Namen der Kinder, wir wissen nicht, wann die wo geboren sind. Vielleicht geht es uns einfach gar nichts an.'" Sie ärgerte sich besonders darüber, dass wildfremde Menschen über sie und ihre Familiensituation urteilen, ohne alle Umstände zu kennen. Edith machte außerdem deutlich, dass ihr Instagram-Kanal nur einen Ausschnitt ihres Lebens zeige und sie selbst entscheide, welche Inhalte sie wann teile. "Trotzdem verstehe ich es nicht, warum es immer wieder gerade an dieser Stelle die Diskussionen gibt, wie man sich als Mutter zu präsentieren hat oder als Mutter generell sich zu kümmern hat. Ihr habt keine Ahnung", betonte sie. Um ihre Aussage zu unterstreichen, beendete Edith ihr Video mit den Worten: "Ich gehe jetzt mal meine Kinder abholen" und blendete anschließend ein Video ein, auf dem ihre Tochter auf ihren Schultern zu sehen ist.

In der Vergangenheit hatten Edith und Eric öffentlich immer wieder über ihre schwierige Beziehung gesprochen. Noch vor wenigen Wochen sah es so aus, als stünden die beiden Musiker dauerhaft auf Kriegsfuß. Doch dann verkündete die zweifache Mama auf Instagram überraschend harmonische Neuigkeiten. "Ich hatte ein richtig krass schönes Erlebnis, weil Eric und ich einfach mal saucool waren und wir endlich mal gecheckt haben, dass wir für unsere Kinder unsere Egos runterschlucken müssen", schwärmte sie in ihrer Story. Plötzlich wirkten sie wie ein Team – zumindest, wenn es um ihre Kinder ging. Beide betonten, dass es ihnen vor allem um das Wohl ihres Sohnes und ihrer Tochter geht. Edith stellte klar: "Es gibt nur eine Sache, die zählt, und das sind unsere Kinder."

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Medienpersönlichkeit

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Musikerin

IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars