Cora Schumacher fehlte angeblich bei Sohn Davids Hochzeit

David Schumacher (24) hat heimlich in Salzburg geheiratet – doch seine Mutter Cora Schumacher (49) war bei der Trauung offenbar nicht dabei. Der Rennfahrer gab seiner Freundin Vivien Keszthelyi (25) in Österreich das Jawort. Nur ein kleiner Kreis aus engsten Freunden und wenigen Familienmitgliedern soll anwesend gewesen sein. Wie die Bild berichtet, soll Cora nicht einmal von der bevorstehenden Hochzeit gewusst haben und erst durch die Zeitung von dem besonderen Ereignis erfahren haben. Die standesamtliche Trauung fand am selben Ort statt, an dem sich auch Davids Mutter und sein Vater Ralf Schumacher (50) 2001 das Jawort gegeben hatten.

Das Verhältnis zwischen David und seiner Mutter gilt bereits seit Jahren als zerrüttet. Nach der Scheidung von Ralf im Jahr 2015 – das Paar hatte sich bereits 2009 getrennt – brach der Kontakt offenbar weitgehend ab. Als sich seine Eltern nach Ralfs Coming-out 2024 öffentlich stritten, bezog David deutlich Stellung und erklärte: "Ich habe meiner Mutter mehrmals die Chance gegeben und es auch mehrmals versucht, mich mit ihr wieder zu versöhnen. Leider hat es nie geklappt." Auch der väterliche Rat von Ralf änderte nichts an Davids Ansicht: "Papa hat über Jahre immer wieder auf mich eingeredet, dass ich ihr noch eine Chance geben soll. Ich habe es immer abgeblockt, da ich keine Lust und keine Nerven mehr habe, das Gleiche wieder durchzumachen."

David und Vivien verbindet von Anfang an die gemeinsame Leidenschaft für den Rennsport. Die gebürtige Ungarin ist ebenfalls Rennfahrerin und zog für ihre große Liebe von Budapest nach Salzburg. Dort lebt das Paar auch heute zusammen. Im November hatte David seiner Freundin auf den Malediven einen Antrag gemacht – am Strand, im romantischen Kerzenschein und bei Sonnenuntergang. "Am Ende des Abends sind viele Tränen geflossen, bei meiner Freundin waren irgendwann keine mehr da. Und selbst mir sind ein paar Tränen gekommen. Das passiert mir sonst nie", erzählte der Neffe von Michael Schumacher (57) damals. Vivien verriet in einem Interview mit dem Blatt: "Leider wurde mir das Herz ein paar Mal wirklich schwer gebrochen. Dann traf ich David. Er hat mir ständig Nachrichten wie Romane geschrieben. Aber als wir uns zum ersten Mal trafen, wurde klar, dass da mehr ist. Wir nennen es nicht einfach nur eine Beziehung – es ist viel mehr."

Instagram / vivien_keszthelyi David Schumacher und seine Partnerin Vivien Keszthelyi, Oktober 2025

Getty Images Cora und Ralf Schumacher 2008 in Berlin

Instagram / vivien_keszthelyi Vivien Keszthelyi und David Schumacher, September 2025