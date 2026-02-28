Kim Virginia Greys Dubai-Werbevideo wird im Netz zerrissen

Mit ihrem Mann Nikola (30) startete Kim Virginia Grey (30) ein eigenes Unternehmen, das den Klienten bei der Auswanderung in die Vereinigten Arabischen Emirate hilft. Die Firma heißt "Quick Easy Dubai" und jetzt veröffentlicht die Influencerin ein erstes Promo-Video bei Instagram. Darin bewirbt sie die VAE und vor allem Dubai als einen Ort mit jeder Menge Lebensqualität und noch mehr Möglichkeiten. Neben jeder Menge Zuspruch lässt aber auch der Spott nicht lange auf sich warten. "Mit oder ohne 'Fiebertraum'?", fragt ein User unter dem Post ironisch. Ein anderer ergänzt: "Seit wann hat sie einen Plan?" Aber nicht nur Spott findet sich in Kommentaren. Manche User bezweifeln ernsthaft, dass Kim und Nikola die richtigen Ansprechpartner sind: "Ui, was eine Propaganda... megagrenzwertig und komplett realitätsfern. Absolut fatal, was da gefaselt wird."

Schon als Kim und Nikola ihre Firma offiziell gelauncht hatten, hagelte es Kritik. Viele scheinen nicht glauben zu können, dass ihr Unternehmen mit rechten Dingen zugeht. Es dauerte nur wenige Stunden, bis "Quick Easy Dubai" die ersten Bewertungen bekam: Die Rede war unter anderem von Betrug, aber auch der Vorwurf, die beiden seien steuerflüchtig und unseriös. Ein PR-Albtraum für das Ehepaar. Kim sah sich gezwungen, im Netz ein deutliches Statement abzugeben. Die negativen Rezensionen auf Plattformen wie Trustpilot seien "sachlich unzutreffend und fingiert". Es handle sich um eine gezielte Rufschädigung. "Wenn es um meine Person geht, habe ich hundertfach rechtlich ein Auge zugedrückt und Menschen nicht belangt, aber in diesem Fall gibt es keine Ausnahmen. Ich kläre solche Vorgänge ausschließlich anwaltlich", stellte die 30-Jährige klar.

Allerdings hatte "Quick Easy Dubai" schon einen kontroversen Start. Denn bevor Kim die Seite veröffentlichte, sprach sie von einer Website mit "spicy 18+-Content" und das ohne eine Abokultur wie bei OnlyFans. Die User waren sich schnell einig, dass die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ab jetzt erotische Bilder und Videos zur Verfügung stellen werde. Entsprechend groß war die Überraschung, als es sich um ihr Auswanderungsunternehmen handelte. "Willkommen bei Quick Easy Dubai. Egal ob Firma, Visa oder der komplette Neustart in Dubai. Wir machen Träume wahr", hieß es im Vorstellungsvideo. Kim und Nikola haben sich vorgenommen, Auswanderer von Anfang bis Ende zu begleiten, ihnen bei wichtigen Schritten wie Visumbeantragung und sogar der Firmengründung zu helfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026