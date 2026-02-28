Erste Fotos: So romantisch war David Schumachers Hochzeit

David Schumacher (24) hat seine langjährige Partnerin Vivien Keszthelyi (25) geheiratet. Der Rennfahrer und Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50) gab seiner Liebsten, die ebenfalls als Rennfahrerin aktiv ist, in Salzburg das Jawort. In einem Instagram-Post teilte David jetzt drei gefühlvolle Aufnahmen mit seinen Followern und schrieb dazu: "Offiziell Mr. & Mrs." Weiter erklärte er: "Wir sagten 'Ich will', umgeben von der Liebe unserer Familie und engsten Freunde – und es bedeutete alles." Papa Ralf teilte die romantischen Hochzeitsfotos ebenfalls und kommentierte bewegt mit einem Herz-Emoji: "Ein wunderschöner Tag."

Zu den ersten Gratulanten zählten auch die Geissens, die seit Jahren eng mit der Familie befreundet sind. Carmen Geiss (60) schrieb überschwänglich: "Lieber David und liebe Vivien – endlich Schumacher. Von ganzem Herzen möchten wir, die Geissens, euch zu diesem wundervollen gemeinsamen Lebensabschnitt gratulieren. Die Liebe ist das schönste Abenteuer – und ihr beide zeigt, wie viel Kraft, Vertrauen und Wärme in einer echten Partnerschaft stecken." Auch Davina Shakira Geiss (22) gratulierte herzlich, zeigte sich aber etwas wehmütig: "Ich bin so traurig, dass ich nicht dabei sein konnte, aber mein Herz hat mit euch gefeiert." Sie bezeichnete David und Vivien als "ein perfektes Match".

Während die Bilder Glück und Verbundenheit zeigen, fällt auf, wer bei der Trauung nicht anwesend war: Davids Mama Cora Schumacher (49). Zwischen Mutter und Sohn gilt das Verhältnis seit Jahren als zerrüttet. Bereits 2024 hatte David erklärt, seiner Mutter mehrmals die Chance zur Versöhnung gegeben zu haben. Dies war jedoch vergebens, bis er aufgab: "Ich habe es immer abgeblockt, da ich keine Lust und keine Nerven mehr habe, das Gleiche wieder durchzumachen." Auch Cora hatte 2023 im Gespräch mit RTL bestätigt, dass ihr Sohn keinen Kontakt wolle, sie aber nicht genau wisse, warum.

Anzeige Anzeige

Instagram / davidschumacher_official Vivien Keszthelyi und David Schumacher

Anzeige Anzeige

Instagram / carmengeiss Ralf Schumacher mit Carmen Geiss und seinem Freund Étienne

Anzeige Anzeige

Instagram / vivien_keszthelyi David Schumacher und seine Partnerin Vivien Keszthelyi, Oktober 2025