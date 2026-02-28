Video mit Chris: Liz Kaeber kann Kritik nicht nachvollziehen

Liz Kaeber (33) sorgt mit neuen Instagram-Clips für Gesprächsstoff: Die Reality-Bekanntheit teilte mehrere Videos, in denen sie gemeinsam mit ihrem engen Freund Chris einen Hochzeitssong anstimmt und in einem weiteren Clip ausgelassen mit ihm tanzt. Die beiden lachen, umarmen sich und Chris wirbelt die Influencerin fröhlich durch die Luft. Einige Nutzer im Netz reagierten darauf jedoch kritisch und warfen Liz in Kommentaren vor, zu überschwänglich mit ihrem Kumpel umzugehen – obwohl sie verheiratet ist. Diese Reaktionen kann die Blondine überhaupt nicht nachvollziehen und meldete sich deshalb nun in ihrer Story zu Wort.

In einer ausführlichen Nachricht erklärte Liz ihren Followern, wie wichtig Chris in ihrem Leben ist. Auf Instagram betonte sie: "Meine Freundschaft zu Chris stößt bei vielen immer sauer auf! Was ich nicht nachvollziehen kann, weil Chris für mich wirklich ein so fester Bestandteil meines Lebens ist und auch für mich zur Familie gehört. Er ist wie ein Bruder, genauso fühlt es sich an." Weiter führte die Influencerin aus, dass Chris homosexuell sei und sie deshalb die Unterstellungen mancher User noch weniger verstehen könne. "Ich glaube, wenn Chris heterosexuell wäre, könnte ich es besser nachvollziehen, wie manche es eben nicht verstehen können, dass wir eine so enge Freundschaft haben", schrieb sie weiter. Auch ihr Ehemann Nick stelle sich vollkommen hinter die tiefe Verbindung der beiden und habe mit den gemeinsamen Videos keinerlei Problem.

Die enge Freundschaft zwischen Liz und Chris ist für viele Fans schon länger sichtbar. Mit dem von ihr ausgewählten Hochzeitssong möchte die Brünette vor allem die besondere Verbundenheit und Loyalität hervorheben, die sie und Chris seit Jahren teilen. Dass Nick diese Nähe unterstützt und Liz offenbar viel Freiraum für ihre Freundschaften lässt, wirkt sich auch auf ihren Alltag aus: Die Influencerin bezieht sowohl ihren Mann als auch ihren besten Freund regelmäßig in gemeinsame Aktivitäten ein und zeigt damit Einblicke in ihr enges privates Umfeld.

