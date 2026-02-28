Nutzte Epstein RAF-Stützpunkte für Mädchenschmuggel?

Das britische Verteidigungsministerium prüft aktuell, ob der 2019 verstorbene Unternehmer Jeffrey Epstein (†66) militärische Flughäfen in Großbritannien genutzt hat, um junge Frauen und Mädchen ins Land zu schmuggeln. Wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichtet, untersuchen Beamte derzeit jahrzehntealte Militärunterlagen auf eine mögliche Verbindung zu Stützpunkten der Royal Air Force. Im Fokus der Ermittlungen stehen unter anderem die RAF-Flugplätze Northolt im Westen Londons und Marham in der Grafschaft Norfolk. Das Ministerium will nach eigenen Angaben sicherstellen, "dass alle verfügbaren Informationen über Epsteins Verbrechen offengelegt und den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt werden".

Laut dem Sender Sky News gibt es Hinweise in den Epstein-Akten, die darauf hindeuten, dass der Multimillionär die Militärflugplätze zwischen 2000 und 2019 mindestens viermal genutzt haben soll. Die Nutzung von RAF-Gelände durch Privatjets gilt grundsätzlich als üblich. Auch die Londoner Metropolitan Police sowie die Polizei der Grafschaft Essex haben Ermittlungen aufgenommen. Letztere prüft, ob Jeffrey den Flughafen London-Stansted als Drehkreuz für den mutmaßlichen Handel mit seinen Opfern nutzte. Zuvor hatte es im Zuge der sogenannten "Epstein Files" bereits Verhöre mit Andrew Mountbatten-Windsor (66) und eine vorläufige Festnahme des britischen Ex-Botschafters Peter Mandelson gegeben.

Der verstorbene Sexualstraftäter hatte offenbar ein weitreichendes Netzwerk aufgebaut, um junge Frauen und Mädchen für seine perfiden Zwecke zu rekrutieren. Jeffrey suchte gezielt in verschiedenen Ländern nach Opfern, wobei er unter anderem Model-Scouts einsetzte, die den Traum junger Mädchen von einer Karriere ausnutzten. In Lettland, Prag und anderen Städten liefen demnach Castings und Treffen – oft unter dem Vorwand großer Karrierechancen in den USA. Die neuen Enthüllungen über die mögliche Nutzung britischer Militärflughäfen zeigen, welche logistischen Mittel Jeffrey möglicherweise für seine Verbrechen zur Verfügung standen.

Imago Jeffrey Epstein, Fotoveröffentlichung des House Oversight Committee

Imago Jeffrey Epstein in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

