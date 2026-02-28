Nicht Sex: Das hat Garry Secret nach Jessi-Trennung vermisst

Garry Secret (21) und Jessica (24) sind vergangenes Jahr kurzzeitig getrennte Wege gegangen. Nun haben die beiden im Promiflash-Interview verraten, was sie in dieser schwierigen Zeit am meisten aneinander vermisst haben. Für Garry war es dabei nicht die körperliche Nähe, wie er betonte, sondern vielmehr die emotionale Verbindung zu der 24-Jährigen. "Einfach dieses Vertrauen, dieses Nach-Hause-Kommen, aber auch natürlich die Nähe – und damit meine ich keine körperliche Nähe wie Sex oder so –, sondern damit meine ich einfach diese Nähe. Diese Aufmerksamkeit nicht von irgendeiner Person, sondern von genau dieser Person", erklärte der Social-Media-Star.

Der 21-Jährige gab zu, dass er in der ersten Phase nach der Trennung zunächst nichts vermisst habe, weil er einfach verletzt gewesen sei. Doch als die beiden wieder engeren Kontakt hatten, merkte er: "Es hat mir einfach so viel gefehlt, weil ich dieses Vertrauensgefühl gar nicht mehr hatte, mich mal bei jemandem an die Schulter zu lehnen oder auch jemanden zu haben, wo man weiß, die Person kennt einen in- und auswendig", führte Garry aus. Jessica wiederum vermisste die Leidenschaft und dass Garry sie immer unterstützt und gestärkt habe. "Das hat mir einfach unfassbar angefangen zu fehlen und ich dachte mir immer: Wenn's so sein soll, dann werden wir nochmal zusammenkommen", erzählte sie.

Die beiden hatten nach eigenen Angaben eine wunderschöne Kennenlernphase und eine tolle gemeinsame Zeit erlebt. Doch erst nach der Trennung merkten beide, wie besonders ihre Verbindung wirklich war. "Das, was wir bei uns so hatten, das finden wir auch bei niemand anderem so", stellte Garry im Gespräch mit Promiflash fest. Allerdings war der Weg zurück zueinander nicht einfach. Jessica war sich zunächst unsicher, ob sie sich noch einmal darauf einlassen wollte, und auch Garry fragte sich, ob er wieder Vertrauen schenken könne. Mittlerweile sind die beiden jedoch wieder glücklich zusammen und Jessica betont: "Ich bin umso mehr froh, dass es jetzt noch viel, viel besser ist."

Anzeige Anzeige

Privat / Garry Secret Garry Secret mit seiner Freundin Jessica

Anzeige Anzeige

Privat / Garry Secret TikTok-Star Garry Secret

Anzeige Anzeige

Privat / Garry Secret Garry Secret mit seiner Freundin Jessica