Lucky Blue Smith (27) begrüßt fünftes Kind auf der Welt

Lucky Blue Smith (27) und seine Frau Nara haben erneut Nachwuchs bekommen! Das Paar teilte die freudige Nachricht auf Instagram mit einem süßen Video, in dem sie ihre neugeborene Tochter liebevoll im Arm halten. Dazu schrieben sie: "Sie ist da! Willkommen auf der Welt, kleiner Engel!" Für das Paar ist es das vierte gemeinsame Kind und die Freude könnte nicht größer sein.

Das neue Familienmitglied reiht sich in eine echte Rasselbande ein: Die stolzen Eltern haben bereits drei weitere Kinder – die fünfjährige Rumble Honey, den dreijährigen Slim Easy und die einjährige Whimsy Lou. Für Lucky ist es sogar schon das fünfte Kind. Mit seiner Ex-Partnerin Stormi Bree (34) hat er nämlich noch eine ältere Tochter, die achtjährige Gravity. Nara hatte bereits vor einigen Monaten auf Social Media geteilt, welche Namen es auf die Liste geschafft haben, der endgültige Vorname des Babys bleibt aber bis auf Weiteres ein Geheimnis.

Lucky, der als Model internationale Bekanntheit erlangte, und die Influencerin Nara sind seit 2020 verheiratet. Gemeinsam geben sie auf Social Media regelmäßige Einblicke in ihr Leben als Großfamilie. Die Wahl ungewöhnlicher, kreativer Namen für ihre Kinder sorgte dabei immer wieder für Aufmerksamkeit. Auch abseits der Elternrolle teilen die beiden oft humorvolle und liebevolle Momente auf ihren Kanälen, was ihnen eine treue Fangemeinde eingebracht hat.

Getty Images Lucky Blue und Nara Smith im Oktober 2024

Instagram / naraaziza Nara Smith mit ihrem vierten Kind, Oktober 2025

Instagram / luckybsmith Lucky Blue und Nara Smith im Juni 2025