"The Rookie": Wie ein realer Polizist zur Serienfigur wurde

Nathan Fillion (54) spielt in der beliebten Serie "The Rookie" seit Jahren den spätberufenen Polizisten John Nolan. Was viele Zuschauer nicht wissen: Seine Figur basiert auf einer wahren Geschichte. Das reale Vorbild heißt William Norcross und arbeitet tatsächlich beim Los Angeles Police Department. Mit 44 Jahren verließ Norcross sein Familienunternehmen, eine Druckerei in Doylestown, Pennsylvania, und zog über 4000 Kilometer nach Los Angeles, um seinen Traum zu verwirklichen und Polizist zu werden. Anders als die Serienfigur ließ er jedoch keinen Sohn zurück – und aus der Familiendruckerei machten die Serienmacher eine Baufirma.

Doch wie wurde aus Norcross' Leben eine Serie? Laut der New York Post teilte der Polizist seine alltäglichen Berufsanekdoten bei einem monatlichen Treffen mit seinem alten Freund Jon Steinberg. "Er hatte Erfahrung im Entertainment-Business und dachte, das wäre eine einzigartige Prämisse für eine Cop-Serie", erzählte Norcross dem Blatt. Sein Kumpel habe dann "mit ein paar Leuten geredet" und so sei das Ganze entstanden. Norcross und Steinberg sind inzwischen beide als Produzenten an "The Rookie" beteiligt.

Den Grund für seinen späten Karrierestart erklärte Norcross ebenfalls: Als er noch auf dem College war, starb seine Mutter, die sehr wichtig für das Familienunternehmen gewesen sei, weswegen er dort aushelfen wollte. "Ehe ich mich versah, waren 20 Jahre vergangen", resümierte er. Los Angeles habe ihn schon immer gereizt und das LAPD habe keine Altersobergrenze. Dann setzte plötzlich die Midlife-Crisis ein und der Rest sei Geschichte. An freien Tagen schaut der Cop regelmäßig am Set vorbei und besucht Nathan sowie die anderen Schauspieler. In der 19. Folge der ersten Staffel mit dem Titel "Die Checkliste" ist der echte Rookie sogar selbst in Uniform zu sehen.

Imago Nathan Fillion in einer Szene aus "The Rookie" (Staffel 1, Episode 4)

Imago Nathan Fillion beim "The Rookie"-Panel auf der Comic-Con International 2025 in San Diego

Getty Images Richard T. Jones, Afton Williams, Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Titus Makin Jr.