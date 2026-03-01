Sechs Wochen nach Geburt: Melina Hoch zeigt After-Baby-Body

Melina Hoch (29) und Max Bornmann (29) sind vor rund sechs Wochen zum ersten Mal Eltern geworden. Nun gewährt die Reality-Bekanntheit ihren Followern auf Instagram einen Einblick in ihre körperliche Veränderung nach der Geburt. In ihrer Story teilt Melina ein Video, auf dem sie ihren Bauch sechs Wochen nach der Entbindung zeigt. "Bald haben wir das Wochenbett hinter uns. Dann sind einfach schon sechs Wochen um, das ging einfach so schnell", schreibt sie zu dem Clip. Die Zeit seit der Geburt ihres ersten Kindes scheint für die frischgebackene Mama wie im Flug vergangen zu sein.

Melina berichtet ihren Fans, dass sich ihr Körper Schritt für Schritt zurückbilde. "Step für Step geht auch alles wieder zurück, aber wie gesagt, ich stresse mich da auch nicht, bin super stolz auf meinen Körper", erklärte sie in ihrer Story. Die ehemalige Love Island-Gewinnerin macht deutlich, dass sie sich keinen Druck macht, schnell wieder in Form zu kommen. Stattdessen freue sie sich darauf, "wenn die Bauchmuskeln wieder da sind, wo sie hingehören" und sie langsam mit Sport anfangen könne. "Vermisse es richtig", fügt die 29-Jährige hinzu.

Schon vor Kurzem sprach Melina in einer Instagram-Fragerunde offen darüber, wie sich ihr Gewicht während der Schwangerschaft verändert hat – und dass sie sich davon nicht stressen lässt. "Fast 30 Kilogramm, aber auch da hab ich mich nicht stressen lassen. Es war auch sehr viel Wasser. Jetzt sind schon 15 Kilogramm runter", verriet sie ehrlich. Sie betonte, dass sie lieber langsam abnehmen wolle, damit ihre Haut sich in Ruhe zurückbilden kann, und zeigte sich auch auf Social Media gelassen, ohne sich wegen ihres Gewichts unter Druck zu setzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, November 2025