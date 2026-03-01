"Umwerfend": Liev Schreiber ist stolz auf Model-Tochter

Liev Schreiber (58) hat seiner Tochter Kai (17) auf Instagram nun eine besondere Liebeserklärung gemacht. Der 58-Jährige teilte mehrere Fotos der 17-Jährigen, die für die Dezember-Ausgabe des V Magazine entstanden waren. Die Aufnahmen stammen von dem renommierten Modefotografen Nick Knight und zeigen Kai in avantgardistischen Posen. "Umwerfend. Bravo, Kai", schrieb der stolze Vater zu seinem Beitrag. Neben zahlreichen Likes und Kommentaren von Fans gab es laut Daily Mail auch prominente Unterstützung: Schauspielerin Alyssa Milano (53) ließ ebenfalls ein Like da.

Es ist nicht das erste Mal, dass Liev sich öffentlich hinter seine Tochter stellt, die eine Karriere als High-Fashion-Model anstrebt. Im März 2025 verteidigte er Kai bei TMZ gegen Kritiker, die ihr vorwarfen, nur wegen ihrer berühmten Eltern Erfolg zu haben. Der Schauspieler zeigte sich damals unbeeindruckt und stellte klar: "Das ist ihr Leben. Sie macht mit ihrem Leben, was sie will, und ich bin sehr stolz auf sie." Kai hatte zuvor ihr Laufsteg-Debüt bei Valentino während der Paris Fashion Week gefeiert. Gegenüber dem Magazin Interview verriet das Model im Juni, dass sie schon als Kind davon geträumt habe, Supermodel zu werden: "Ich habe meinen Walk jahrelang in der Küche geübt."

Liev und seine Ex-Partnerin Naomi Watts (57) teilen sich neben Kai auch ihren Sohn Sasha. Die beiden Schauspieler waren von 2005 bis 2016 zusammen und haben seitdem jeweils neue Partner gefunden. Liev ist seit 2023 mit der ehemaligen Schönheitskönigin Taylor Neisen verheiratet, mit der er eine gemeinsame Tochter namens Hazel hat. Naomi gab im selben Jahr ihrem Schauspielkollegen Billy Crudup das Jawort. Trotz neuer Lebenspartner hält die Familie weiterhin eng zusammen – gemeinsame Auftritte mit Sasha und Kai zeigen, wie selbstverständlich ihr gemeinsamer Patchwork-Alltag mittlerweile funktioniert.

Getty Images Liev Schreiber, Schauspieler

Getty Images Kai Schreiber bei der Paris Fashion Week 2025

Instagram / naomiwatts Naomi Watts, Liev Schreiber und ihr Sohn Sasha, August 2025

