Im Falle des Ehe-Aus: Kanye West fürchtet Biancas Aussagen

Kanye West (48) soll große Angst davor haben, dass seine Ehefrau Bianca Censori (31) im Falle einer Scheidung brisante Details über ihre gemeinsame Zeit ausplaudern könnte. Wie das Magazin Ok! unter Berufung auf eine namentlich nicht näher genannte Quelle berichtet, hat die Designerin seit Beginn ihrer Beziehung mit dem Rapper akribisch E-Mails, Textnachrichten, Sprachnotizen und sogar Videoclips gesammelt. Diese Aufzeichnungen sollen nicht nur schöne Momente dokumentieren, sondern auch schwierige Gespräche, Streitereien und Versöhnungen umfassen. Laut der Quelle sei Kanye angesichts dieser Sammlung "verängstigt", da vieles davon "düster" sei und seinem Image erheblich schaden könnte.

Bianca habe von Anfang an bewusst entschieden, ein detailliertes Protokoll ihres Lebens mit Kanye zu führen, berichtet der Insider. "Ihr ist sehr bewusst, wie schnell Geschichten verdreht werden können – besonders wenn man es mit jemandem zu tun hat, der so berühmt und unberechenbar wie Kanye ist. Deshalb hat sie sich auf die klügste Weise geschützt – durch Beweise", erklärt die Quelle weiter. Die Designerin soll sich daher geweigert haben, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben, als das Paar Ende 2022 heiratete. Zwar habe es Gespräche über formelle Vereinbarungen gegeben, Bianca habe jedoch nichts unterzeichnet, was ihre Stimme einschränken würde. Kürzlich sprach sie erstmals ausführlich mit Vanity Fair über ihre Ehe und beschrieb ihre provokanten Outfit-Entscheidungen als kreative "Zusammenarbeit" mit Kanye. Lange hieß es, Kanye kontrolliere ihre Kleiderwahl. Der Insider betont, dass Bianca nicht länger bereit sei, als passive Figur wahrgenommen zu werden: "Sie will nicht länger als stilistisches Accessoire gesehen werden. Sich zu äußern hat ihr ein Gefühl von Autonomie und Stärke gegeben, was laut Menschen aus ihrem Umfeld schon lange fällig war."

Die Ehe von Kanye und Bianca durchlief in den vergangenen Monaten offenbar mehrere Krisen. Bianca soll unglücklich in der Beziehung gewesen sein und wollte den Rapper verlassen, bevor er sich in eine Schweizer Rehaklinik begab, um seine bipolare Störung behandeln zu lassen. Kanye und Bianca heirateten Ende 2022, nachdem die Scheidung des Rappers von Kim Kardashian (45) abgeschlossen war. Ihre Ehe wurde durch zahlreiche Skandale erschüttert, was Bianca zum Nachdenken brachte. "Sie will sich nicht kontrollieren oder einschränken lassen. Sie will selbst entscheiden, wann und wie sie geht, falls sie sich dazu entschließt", sagt der Insider und fügt hinzu: "Was wir jetzt sehen, ist, dass Bianca auf eine Weise eigene Entscheidungen trifft, wie sie es zuvor einfach nicht getan hat. Die Tatsache, dass sie nun öffentlich ihre Gefühle und Erfahrungen artikuliert, markiert einen tiefgreifenden Wandel im Machtverhältnis zwischen ihr und Kanye." Wohl auch deshalb scheint der Rapper sich vor Biancas Aussagen zu fürchten.

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori

Instagram / biancacensori Bianca Censori und Kanye West, Dezember 2025

ActionPress / Backgrid Bianca Censori im Februar 2026