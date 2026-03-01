Chaos bei SNL? Cardi B wehrt sich gegen Ausraster-Vorwürfe

Ein neuer Bericht des US-Klatschportals TMZ wirbelt ordentlich Staub auf: Cardi B (33) soll bei ihrem Gastauftritt bei Saturday Night Live für einen handfesten Tumult gesorgt haben – und das noch bevor die Show überhaupt begann. Laut den Schilderungen von Insidern verlor die Grammy-Gewinnerin die Fassung, als das Autorenteam der Sendung beim Durchlauf ihrer Witze einen Gag über Nicki Minaj (43) vorlas – genauer gesagt über deren bekannte Nähe zu Donald Trump (79). Was dann folgte, klingt wie eine Szene aus einem Film: Cardi soll Equipment demoliert, ihr Handy gegen einen Fernsehmonitor geworfen und angedroht haben, die Show kurzerhand zu verlassen. In einem Büro von Produzenten soll sie zudem einen Bildschirm mit der Faust zertrümmert haben. Die Atmosphäre auf dem Set sei danach laut Bericht angespannt und verängstigt gewesen – der Witz über Nicki wurde schließlich ersatzlos gestrichen.

Bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung des TMZ-Berichts meldete sich Cardi B auf X zu Wort – und ließ dabei auffällig viel Raum für Interpretation. Statt die Anschuldigungen klar und direkt zurückzuweisen, schrieb sie kryptisch: "Hm, all diese kleinen zufälligen Geschichten... Scheiß drauf, lasst sie reden, lasst sie Kuchen essen, lasst sie zum Ball kommen." In einem Folge-Tweet fügte sie hinzu: "Jetzt kommen plötzlich zufällige Geschichten raus... bitte." Klare Dementis klingen normalerweise anders – was manche Beobachter als bewusstes Spiel mit der Aufmerksamkeit lesen, andere wiederum als echte Ratlosigkeit über die Berichterstattung. Fest steht: Cardi B zeigte sich öffentlich wenig beunruhigt. Ob hinter der Fassade der Gleichgültigkeit tatsächlich Gelassenheit steckt oder doch ein taktisches Schweigen, bleibt offen. Für ihre Fans war der Tonfall jedenfalls typisch Cardi – bissig, selbstbewusst und mit einer guten Portion Humor gewürzt.

Die Rivalität zwischen den zwei erfolgreichsten Rapperinnen der Welt zieht sich wie ein roter Faden durch die vergangenen Jahre. Ihren öffentlichen Höhepunkt erreichte der Konflikt im September 2018, als Cardi B bei einer exklusiven Party von Harper's Bazaar zur New York Fashion Week auf Nicki losging und dabei einen Schuh in Richtung von Nickis Begleitung warf. Sie selbst verließ die Veranstaltung barfuß, mit einer deutlichen Beule über dem Auge, die ihr ein Sicherheitsmann von Nicki versehentlich zugefügt hatte. Im Herbst 2025 loderte das Feuer erneut auf: Als Cardi ihr zweites Studioalbum "Am I the Drama?" veröffentlichte und damit sofort Platz eins der Billboard 200 erklomm, begann Nicki auf X mit gezielten Sticheleien über Albumverkäufe. Was folgte, war ein dreitägiger, immer persönlicher werdender Schlagabtausch.

Instagram / iamcardib Cardi B, November 2025

Getty Images Sängerin Nicki Minaj und US-Präsident Donald Trump in Washington, DC, Januar 2026

Getty Images Nicki Minaj und Cardi B

