Graham Norton verrät: Taylor Swift hat ihr Hochzeitsdatum

Graham Norton (62) hat die Fans von Taylor Swift (36) in helle Aufregung versetzt. Der Moderator sorgte für Furore, als auf dem X-Account seiner Show "The Graham Norton Show" ein vielsagender Beitrag erschien. "So aufregend, dass Taylor Swift jetzt ein Datum für ihre Hochzeit hat!", hieß es dort. Die Fans der Sängerin reagierten umgehend mit zahlreichen Kommentaren, in denen sie einerseits mehr Informationen forderten und andererseits spekulierten, ob Graham nur einen Scherz gemacht haben könnte. "Erzähl uns alles sofort", schrieb ein User, während ein anderer meinte: "Bist du sicher, dass du das sagen darfst?"

In seinem Podcast "Wanging On" hatte Graham zuvor bereits angedeutet, dass er offenbar zur Hochzeit von Taylor und ihrem Verlobten Travis Kelce (36) eingeladen ist. Auf die Frage nach der Trauung des Paares antwortete er vielsagend: "Ah, die liebe Taylor Swift. Ich kann nichts sagen. Ich habe so viele Geheimhaltungsvereinbarungen unterschrieben." Seine Co-Moderatorin Maria McErlane zeigte sich begeistert und fragte, ob sie ihn begleiten dürfe, doch Graham lehnte ab: "Nur über die Leiche meines Mannes." Der Komiker ist mit dem schottischen Filmemacher Jonathan McLeod verheiratet.

Die Einladung hatte Taylor bereits im vergangenen Oktober in Grahams Show angedeutet, als sie über ihre Verlobung mit dem NFL-Star sprach. Als Graham scherzhaft ausrief, er müsse zur Hochzeit kommen, stellte Taylor klar: "Ich wollte dich sowieso einladen." Die Sängerin erklärte außerdem, dass sie eine große Gästeliste plane, um den Stress kleinerer Hochzeiten zu vermeiden. "Ich weiß, dass es Spaß machen wird zu planen, denn die einzigen stressigen Hochzeiten sind die mit einer kleinen Anzahl an Gästen", sagte sie. Während Gerüchte den 13. Juni 2026 als mögliches Hochzeitsdatum nennen – die 13 ist Taylors Glückszahl –, haben andere Berichte angedeutet, dass das Paar die detaillierte Planung noch aufgeschoben habe. Taylor und Travis hatten sich im August verlobt, nachdem sie etwas mehr als zwei Jahre zusammen gewesen waren. Wann die Hochzeit tatsächlich stattfinden wird, bleibt derzeit noch reine Spekulation.

Collage: Getty Images, IMAGO / ZUMA Press Collage: Graham Norton und Taylor Swift mit Travis Kelce

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida