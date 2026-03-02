Jugend: ESC-Star Olly Alexander verdrängte seine Sexualität

Olly Alexander (35) hat in einem Podcast über seine turbulente Jugend gesprochen, in der er Probleme hatte, seine Sexualität zu akzeptieren. Der Sänger, der als Frontmann der Band Years & Years bekannt wurde und 2024 für Großbritannien beim Eurovision Song Contest antrat, erzählte jetzt im Podcast "Mad Sad Bad with Paloma Faith", dass er seine Homosexualität bis zu seinem 19. Lebensjahr verdrängte. "Ich war, bis ich ungefähr 19 war, in Verleugnung über meine Sexualität, bis ich eine Freundin fand, mit der ich ehrlich sein konnte", erklärte der Musiker im Gespräch mit Moderatorin Paloma Faith.

In dieser Phase seines Lebens stürzte sich Olly in das Londoner Nachtleben und feierte exzessiv. "Es ist sehr leicht, zu tief reinzugehen, jede Nacht ist man unterwegs, es ist wie ein drei- oder viertägiges Wochenende, ohne ins Bett gegangen zu sein... es kann zu weit gehen", beschrieb er die damalige Zeit. Der Musiker berichtete, wie er zunächst in Soho-Bars ausging und dann nach Ost-London weiterzog, wo er regelmäßig bis sechs Uhr morgens in Clubs wie dem East Bloc feierte und danach zu Afterpartys ging. "Ich habe viel von dieser Zeit geliebt, aber ich habe definitiv meinen Körper auf eine Art und Weise missbraucht, auf die ich nicht sicher bin, ob ich stolz darauf bin", gab Olly zu.

Erst seine Rolle als Richie Tozer in der preisgekrönten Serie "It's A Sin" half ihm, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Die Serie von Russell T. Davies erzählt die Geschichte einer Gruppe schwuler Männer im London der 1980er Jahre, die von der AIDS-Krise betroffen sind. "Ich hatte diese geerbte Angst vor HIV und Sex, die mit der Scham verbunden war, die ich über mein Schwulsein hatte", reflektierte Olly im vergangenen Jahr in einem Interview mit dem Magazin Tatler. Die intensive Auseinandersetzung mit der Rolle habe ihm geholfen, diese Themen aufzuarbeiten. Für seine darstellerische Leistung erhielt er mehrere Nominierungen, während die Serie selbst einen BAFTA TV Award gewann.

Getty Images Olly Alexander bei der Eröffnungszeremonie vom ESC, 2024

Getty Images Olly Alexander im Juni 2023

Getty Images Olly Alexander, Sänger