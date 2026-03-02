Michael J. Fox sorgt für süßen Moment bei den Actor Awards

Michael J. Fox (64) hat bei den Actor Awards am 1. März im Shrine Auditorium and Expo Hall in Los Angeles für einen bewegenden Moment gesorgt. Der Schauspieler erschien zu der Veranstaltung in Begleitung seines Sohnes Sam und sorgte damit auf dem roten Teppich für Aufsehen – besonders die Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn fiel den Anwesenden auf. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, sind die beiden während der Preisverleihung zu sehen. Während des "I Am an Actor"-Segments der Show blickte der Schauspieler auf seinen Werdegang zurück und erzählte, wie die Schauspielerei sein Leben verändert hat. "Ich bin von Kanada nach Los Angeles gezogen, um es als Schauspieler zu schaffen", begann er seine Rede.

Michael erinnerte sich an die Worte eines Lehrers, der ihm einst gesagt hatte: "Fox, du wirst nicht für immer süß sein." Darauf habe er geantwortet: "Vielleicht ja gerade lang genug, Sir." Nach einigen Jahren in Los Angeles, wie er es selbst ausdrückte, landete er schließlich bei "Familienbande", wo er das größte Geschenk seiner Karriere erhielt. "Ich habe meine Frau Tracy Pollan kennengelernt, die Ellen spielte, meine Freundin", erklärte er. "Und sie gab mir vier Geschenke: unsere Kinder, Schuyler, Aquinnah, Esmé und Sam." Augenzwinkernd stellte er am Ende seiner Rede Sam als sein Date für den Abend vor, was für schmunzelnde Gesichter im Publikum sorgte.

Michael und Tracy hatten sich während der Dreharbeiten zu der Sitcom kennengelernt, die von 1982 bis 1989 lief. Tracy spielte darin seine Freundin Ellen, während Michael die Hauptrolle des Alex P. Keaton verkörperte. Aus ihrer Beziehung gingen die vier gemeinsamen Kinder hervor. "Manchmal erinnere ich sie gerne daran, dass sie ohne die Schauspielerei nicht hier wären", sagte er in seiner Rede. Trotz seiner fortschreitenden Parkinson-Erkrankung, die 1991 diagnostiziert wurde, zeigte sich der Schauspieler in bester Stimmung. Zuletzt war Michael in der Serie "Shrinking" zu sehen, wo er einen Mann mit Parkinson spielt – eine Rolle, die für ihn mehr als nur ein Job war, wie er kürzlich am Flughafen LAX verriet.

Instagram / tracy.pollan Michael J. Fox grinst mit seinem Sohn Sam

Getty Images Tracy Pollan and Michael J. Fox, Time 100 Gala, 2024

Getty Images Michael J. Fox bei einem Event in München im Juni 2023