Norbert Rier feiert starkes Bühnen-Comeback nach Herz-OP

Norbert Rier (65) von den Kastelruther Spatzen ist zurück auf der Bühne! Der Sänger hat am 26. Februar bei einem Konzert in Hof sein Comeback gefeiert – nur vier Monate nach seiner schweren Herzoperation. Die Fans wussten nicht, dass an diesem Abend der Original-Frontmann auftreten würde, denn während seiner Krankheit hatte sein Sohn Alexander die Rolle des Sängers bei der legendären Volksmusik-Band übernommen. Als Norbert überraschend die Bühne betrat, war der Jubel riesig und die Zuschauer empfingen ihn mit Standing Ovations. "Musik ist die beste Medizin", erklärte der 65-Jährige gegenüber Bild. Es soll nicht bei diesem einen Auftritt bleiben, denn Norbert hat wieder regulär die Rolle des Frontmanns eingenommen.

Die Rückkehr auf die Bühne verdankt der Musiker seiner erfolgreichen Rehabilitation. "Ich habe mich durch meine Reha recht schnell von der OP erholt, sodass mir die Ärzte grünes Licht gegeben haben, wieder aufzutreten", verriet er. Während der Reha habe er mit Konditionstraining und Kräfteaufbau begonnen und dabei beeindruckende 22 Kilogramm abgenommen. "Ich fühle mich fit", betonte Norbert. Dennoch wolle er es mit den Auftritten nicht übertreiben und Stress vermeiden. "Da passt schon meine Frau auf mich auf", versicherte er. Bereits in dieser Woche sind zwei weitere Konzerte in Zwickau und Heilbronn mit dem Sänger geplant, weitere Auftritte und eine Tournee sollen folgen.

Das vergangene Jahr war für Norbert ein gesundheitlich höchst schwieriges. Im Juli hatte er einen leichten Schlaganfall erlitten, später musste ein Leistenbruch auf beiden Seiten operiert werden. Im Oktober wurde ihm dann eine neue Herzklappe eingesetzt. Während seiner Abwesenheit hatten Fans und Freunde monatelang um den beliebten Frontmann gebangt. Nun ist die Erleichterung groß, dass Norbert wieder gemeinsam mit seinen Musikerkollegen auf der Bühne stehen kann. Der emotionale Abend in Hof war für ihn selbst außergewöhnlich: "Ich war überwältigt von der Wärme und Unterstützung meiner Fans", schwärmte er.

Imago Norbert Rier, Sänger und Frontmann der Südtiroler Musikgruppe Kastelruther Spatzen 2025

IMAGO / HOFER Alexander Rier, April 2024

Getty Images Die Kastelruther Spatzen