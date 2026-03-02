Michelle Williams ehrt den verstorbenen James Van Der Beek

Michelle Williams (45) zeigte sich am Sonntag erstmals öffentlich, seit ihr ehemaliger Co-Star James Van der Beek (†48) am 11. Februar im Alter von 48 Jahren verstorben ist. Die Schauspielerin erschien zu den 32. jährlichen Actor Awards in Los Angeles, wo sie im Shrine Auditorium and Expo Hall in einem pinken Prada-Kleid über den roten Teppich schritt. An ihrer Seite war ihr Ehemann, der Regisseur Thomas Kail. Michelle wurde bei der Veranstaltung für ihre herausragende Leistung als weibliche Darstellerin in einem Fernsehfilm oder einer Limited Series für ihre Rolle als Molly Kochan in "Dying for Sex" ausgezeichnet.

Gegenüber Entertainment Tonight sprach die Schauspielerin nach der Verleihung über James, mit dem sie von 1998 bis 2003 gemeinsam in der erfolgreichen Serie Dawson's Creek vor der Kamera stand. Sie denke ständig an ihn und seine Familie, verriet Michelle. Die Darstellerin bedankte sich zudem bei all jenen Menschen, die über Spendenaktionen Geld für James' Angehörige gesammelt haben. Im Gespräch mit Extra zeigte sich Michelle dankbar über ihre Auszeichnung und betonte, wie bedeutsam es sei, an einem Projekt mitzuwirken, das von Frauen geschrieben, inszeniert und produziert wurde.

Michelle und James hatten auch nach dem Ende von "Dawson's Creek" Kontakt gehalten. Im vergangenen Sommer organisierte die Schauspielerin ein Wiedersehen der Serien-Stars im Richard Rodgers Theater in New York City, um Spenden für die gemeinnützige Organisation F Cancer zu sammeln. "Wir sind in Capeside aufgewachsen und das ist eine Verbindung, die ein Leben lang hält", sagte sie damals. James konnte aufgrund einer Magen-Darm-Infektion nicht persönlich teilnehmen, schickte aber eine Videobotschaft. In dieser bedankte er sich bei seinen Kollegen und den Fans: "Ihr seid die besten Fans der Welt." Die Familie des Verstorbenen teilte in einem Statement mit, dass James seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde gemeistert habe.

Getty Images Michelle Williams mit ihrem Preis für "Dying For Sex" bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles

Getty Images Der "Dawson's Creek"-Cast

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek mit ihren sechs Kindern im Juli 2022

