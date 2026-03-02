Freches Geständnis: Ethan Hawke plaudert über Bettvorlieben

Ethan Hawke (55) hat in einem Interview mit British Vogue und British GQ ein freches Geständnis gemacht, das seine Fans aufhorchen ließ. Der Schauspieler wurde gefragt, ob es in Ordnung sei, im Bett zu essen – und seine Antwort fiel deutlich zweideutig aus. "Unglaublich vulgäre Dinge gehen mir gerade durch den Kopf", erklärte der 55-Jährige zunächst, bevor er mit einem verschmitzten Lächeln ergänzte: "Ich esse gerne im Bett, aber ich esse kein Essen." Daraufhin lachte Ethan, strich sich durch den Bart und ging zur nächsten Frage über, ohne seine Aussage weiter zu kommentieren.

Der "Training Day"-Star ist seit 2008 mit Ryan Shawhughes verheiratet, mit der er zwei Kinder hat: Clementine Jean und Indiana. Vor seiner aktuellen Ehe war Ethan von 1998 bis 2005 mit Uma Thurman (55) verheiratet. Die beiden hatten sich am Set des Films "Gattaca" im Jahr 1997 kennengelernt und haben gemeinsam zwei Kinder, Maya Hawke (27) und Levon (24). Die Trennung von Uma verlief offenbar nicht reibungslos, und Ethan hat in der Vergangenheit nur selten über diese Zeit gesprochen.

In einem Interview mit der New York Times sprach Ethan vor Kurzem über die Herausforderungen seiner Scheidung. "Die Öffentlichkeit ist wie Benzin, aber was eine Scheidung wirklich schwer macht, sind die Dinge, die sie für jeden schwer machen – die familiären Aspekte, wie man den Kindern dabei hilft", erklärte er. Der Schauspieler gab an, dass er seinen Kindern versprochen habe, nicht öffentlich über die Details zu sprechen. Gegenüber GQ bezeichnete er die Scheidung von Uma im vergangenen September als "demütigend". Über seine jetzige Frau Ryan sagte Ethan damals: "Als ich mich trennte, war ich fest entschlossen, keine weiteren Kinder mehr zu haben und wollte für den Rest meines Lebens Single bleiben. Aber dann habe ich eine beste Freundin gefunden und ich mochte es, sie zu küssen."

Getty Images Ethan Hawke bei den 35. Gotham Film Awards in New York City, Dezember 2025

Getty Images Ethan Hawke und Uma Thurman, 2002

Getty Images Ethan Hawke, Februar 2020