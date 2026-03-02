Nach Einbruch: Verona Pooth klagt gegen Versicherungsmakler

Verona Pooth (57) zieht gegen ihren ehemaligen Versicherungsmakler Dietmar B. vor Gericht. Hintergrund ist der Horror-Einbruch an Heiligabend 2021, bei dem die Moderatorin und Unternehmerin Opfer eines Diebstahls wurde. Ihr gesamter Schmuck im Wert von über einer Million Euro wurde gestohlen und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Am Montag trifft Verona nun vor dem Landgericht Düsseldorf auf Dietmar, der sie über ein Jahrzehnt lang betreut hatte. Die TV-Ikone wirft ihm vor, sie falsch beraten und unterversichert zu haben. "Mein Schmuck war über eine Million Euro wert. Ein Teil des Schadens wurde zwar reguliert, ein erheblicher Betrag ist jedoch weiterhin offen", erklärt sie gegenüber Bild.

Verona zeigt sich tief enttäuscht von ihrem früheren Makler. "Ich bin am Boden zerstört und kann es kaum fassen, dass mein Versicherungsmakler sich in dieser schwierigen Situation gegen mich stellt und jegliche Verantwortung von sich weist", sagt sie dem Blatt. Die Versicherung habe ihr wegen der angeblichen Unterversicherung nur einen Teil des Wertes ihrer Verlustsumme erstattet. Der Versicherungsmakler bestreitet die Vorwürfe, weshalb die Angelegenheit nun vor Gericht geklärt werden muss. Hinzu kommt, dass ihr Vertrag bei der Helvetia Versicherung nach vielen Jahren als treue Kundin vor einigen Monaten gekündigt worden sei. "Ich habe meine Beiträge immer bezahlt, und die waren hoch. Trotzdem heißt es heute, ich sei unterversichert gewesen", ärgert sich Verona.

Für die Moderatorin steht viel auf dem Spiel, denn der gestohlene Schmuck war ihre private Altersvorsorge. "Ich habe über 25 Jahre mein ganzes Geld in Schmuck investiert. Das war mein Lebenswerk. Andere kaufen Aktien oder Immobilien. Ich habe gezielt hochwertigen Schmuck gekauft. Diamanten, Gold und Markenstücke von Rüschenbeck, Cartier und Rolex", erklärt sie. Verona stammt nicht aus einer wohlhabenden Familie und habe nichts geerbt. Über Jahrzehnte hinweg habe sie ihr Einkommen bewusst in hochwertige Schmuckstücke gesteckt. "Für mich geht es nicht um Luxus, sondern um meine Absicherung", betont sie. Verona kann jedes Schmuckstück mit Quittungen, Zertifikaten und datierten Fotos belegen. "Ich kämpfe hier um meine Existenz und hoffe auf Gerechtigkeit", sagt die zweifache Mutter.

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Verona Pooth, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram/ verona.pooth TV-Moderatorin Verona Pooth in Dubai, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin

Anzeige