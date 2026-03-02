Nicht Kylie: Timothée Chalamet bringt Mama zu Actor Awards

Timothée Chalamet (30) erschien am 1. März bei den Actor Awards 2026 in Los Angeles ohne seine Freundin Kylie Jenner (28) an seiner Seite. Stattdessen brachte der Schauspieler seine Mutter Nicole Flender als Begleiterin zur 32. Ausgabe der Preisverleihung mit. Timothée, der für seine Rolle in "Marty Supreme" in der Kategorie Outstanding Male Actor in a Leading Role nominiert war, trug einen eleganten weißen Anzug von Prada mit schwarzer Hose, während seine Mutter in einem ärmellosen rosa Kleid strahlte. Bereits vor dem roten Teppich deutete der 30-Jährige den Familienausflug an, indem er auf Instagram alte Fotos von früheren Preisverleihungen mit seiner Mutter teilte. Am Hals trug Timothée erneut seine auffällige Panthère-de-Cartier-Kette, ein teures Schmuckstück, das auch eine besondere Verbindung zu Kylie haben könnte, so Daily Mail.

Die Schmuckwahl sorgte unter Fans für Aufsehen, denn Kylie besitzt ein fast identisches Panther-Schmuckset von Cartier. Viele sehen darin ein stilles Liebeszeichen an die 28-jährige Unternehmerin, obwohl sie selbst nicht auf dem roten Teppich erschien. Bei der von Kristen Bell (45) moderierten Netflix-Veranstaltung ging Timothée diesmal nicht als Gewinner hervor – die Trophäe in seiner Kategorie erhielt Michael B. Jordan (39). Im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler noch seinen ersten Actor Award für seine Darstellung von Bob Dylan (84) in "Complete Unknown" gewonnen und dabei betont, dass er "nach Größe strebt" und sich von Legenden wie Daniel Day-Lewis (68) und Marlon Brando (†80) inspirieren lässt.

Timothée und Kylie sind seit rund drei Jahren ein Paar. Während sie bei den BAFTAs am 22. Februar noch gemeinsam anwesend waren, den roten Teppich aber nicht zusammen betraten, widmete er ihr bei den Critics Choice Awards im Januar eine emotionale Danksagung. "Danke an meine Partnerin für drei Jahre. Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ich könnte das nicht ohne dich tun", schwärmte er damals von Herzen. Die Kosmetikunternehmerin erwiderte seine Worte, indem sie ihm "Ich liebe dich" zurückzuflüsterte. Timothée war bei den Actor Awards 2026 auch mit dem gesamten Cast von "Marty Supreme" für Outstanding Cast in a Motion Picture nominiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet bei den 32nd Annual Actor Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothee Chalamet und Nicole Flender bei den 32nd Annual Actor Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025