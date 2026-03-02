"Mamma Mia"-Comeback für Meryl Streep? Das sagt Universal

Mamma Mia-Fans dürfen sich freuen: Es wird einen dritten Teil der beliebten Musicalreihe geben. Das bestätigte Donna Langley, Chefin von Universal Pictures, während der Verleihung der BAFTAs 2026. Auf dem roten Teppich der prestigeträchtigen Filmpreisverleihung verriet sie gegenüber Deadline Hollywood, dass Universal bereits konkrete Pläne für die Fortsetzung verfolge. Langley befindet sich nach eigenen Angaben bereits in Gesprächen mit Judy Craymer, der Produzentin der ursprünglichen Bühnenshow, die das Projekt einst zu Universal gebracht hatte. Besonders spannend für Fans bleibt die Frage, ob Meryl Streep (76) erneut ihre ikonische Rolle als Donna übernehmen wird, obwohl ihre Figur zwischen den ersten beiden Filmen verstorben ist.

Die Universal-Chefin machte deutlich, dass die Rückkehr der Schauspielerin höchste Priorität hat. "Wenn Meryl Streep zurückkommen möchte, werden wir einen Weg finden, sie zurückzubringen", erklärte Langley. Wann genau die Dreharbeiten für den neuen Film beginnen sollen, ließ sie allerdings offen. Seit der Veröffentlichung von "Mamma Mia! Here We Go Again" im Jahr 2018, der mehr als das Vierfache seines Budgets einspielte, warten Fans weltweit auf eine Fortsetzung. Auch die Darsteller zeigten sich in der Vergangenheit enthusiastisch: Pierce Brosnan (72), der in beiden Filmen als Sam Carmichael zu sehen war, äußerte vergangenes Jahr die Überzeugung, dass alle dabei wären. Amanda Seyfried (40) signalisierte ebenfalls mehrfach ihre Bereitschaft, ihre Rolle als Sophie erneut zu übernehmen.

Meryl selbst hatte sich bereits 2023 offen für eine Rückkehr gezeigt und scherzte damals, sie müsse nur noch eine Knieoperation einplanen, bevor gedreht werde. Mit 76 Jahren ist die Schauspielerin nach wie vor eine der gefragtesten Hollywoodstars. Die vierfache Mutter gilt als eine der größten Schauspielerinnen ihrer Generation und kommt mittlerweile auf insgesamt 21 Oscar-Nominierungen – ein Rekord, der unerreicht bleibt. Im zweiten Film der Reihe kehrte Meryl trotz des Todes ihrer Figur als Geist zurück, was zeigt, dass kreative Lösungen in der "Mamma Mia"-Welt durchaus möglich sind. Produzentin Craymer hatte bereits 2020 erklärt, dass es "eines Tages einen weiteren Film geben wird, weil es eine Trilogie werden soll".

Imago Meryl Streep in "Mamma Mia! Here We Go Again" (2018)

Getty Images Donna Langley, Chefin von Universal Pictures

Aris Messinis / Getty Images Der "Mamma Mia"-Cast im Jahr 2008