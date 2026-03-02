"Magie": Darum setzt Helen Mirren auf Stripper-Schuhe

Helen Mirren (80) hat ihr jahrelanges Red-Carpet-Geheimnis gelüftet: Die Schauspielerin, die auf ein bewegtes Leben zurückblickt, schwört seit Jahrzehnten auf extrem hohe Plateau-Absätze, wie sie typischerweise von Stripperinnen getragen werden. In einem Interview mit der britischen Vogue, das am vergangenen Sonntag während der London Fashion Week in der ersten Reihe der Erdem-Show stattfand, sprach die Oscarpreisträgerin offen über ihre Vorliebe für die auffälligen Schuhe. "Stripper-Heels sind das, was ich mag, idealerweise", erklärte die 80-Jährige. In ihren frühen Tagen in Los Angeles, bei Award-Shows und anderen Veranstaltungen, fühlte sie sich zwischen den großgewachsenen Hollywood-Schönheiten wie Nicole Kidman (58) oft fehl am Platz. "Ich war dieses pummelige kleine 1,62-Meter-Ding zwischen ihnen", beschrieb Helen die Situation rückblickend.

Da Plateau-Absätze damals nicht im Trend lagen und im normalen Handel kaum erhältlich waren, musste die Schauspielerin, die gerne mit Klischees bricht, kreativ werden. "Der einzige Ort, an dem ich einen Plateau-Absatz finden konnte, waren die Stripper-Läden am Hollywood Boulevard", erinnerte sie sich in dem Interview. Für 39,99 Dollar (33 Euro) kaufte sie ihr erstes Paar und die Schuhe "wirkten wie Magie". Plötzlich sei sie auf Augenhöhe mit der 1,80 Meter großen Nicole gewesen. Bereits 2010 schwärmte Helen, die 2006 mit ihrer Darstellung in "The Queen" internationale Berühmtheit erlangte, gegenüber dem Magazin Woman & Home von den zehn Zentimeter hohen Plateaus, die ihre Beine unglaublich lang aussehen ließen. "Ich konnte sie früher nur in Stripper-Läden bekommen, aber jetzt kann man sie überall kaufen", sagte sie damals. "Das bedeutet leider, dass auch alle anderen diesen Trick entdeckt haben."

Helens Hingabe zu den auffälligen Schuhen wurde 2024 sogar von Mattel gewürdigt, als der Spielzeughersteller eine Barbie-Puppe nach ihrem Vorbild kreierte. Die Puppe war ihrer Erscheinung beim Filmfestival von Cannes 2023 nachempfunden und trug neben dem hellfliederfarbenen Del-Core-Kleid und den passenden blauen Haaren auch ihre charakteristischen Plateau-Pumps. "Gott segne das Mattel-Team, denn sie haben meine verdammten Pump-Schuhe richtig hinbekommen", sagte Helen damals gegenüber der britischen Vogue. Die riesigen Plateau-Schuhe der Marke Pleasers seien schon immer ihre geheime Waffe auf roten Teppichen gewesen – sie geben 15 Zentimeter Höhe und sind, weil für Stripperinnen gemacht, ziemlich stabil. Bei der Erdem-Show saß Helen neben Glenn Close (78), Keira Knightley (40), Lily James (36) und Rashida Jones (50) in der ersten Reihe und trug eine marineblaue Strickjacke, einen weißen Rock mit Blumendruck und Mary-Jane-Ballerinas – die Pleaser-Pumps ließ sie diesmal zu Hause.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Mirren, Scauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Mirren, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Helen Mirren im Mai 2025 in Cannes