Mama Heidi küsste Designer: Leni Klum zeigte sich schockiert

Heidi Klum (52) sorgte bei der Pariser Fashion Week im Oktober vergangenen Jahres für einen überraschenden Moment auf dem Catwalk. Die Modelmama lief erstmals in der Show von Vivienne Westwood (†81) und beendete diese in einem traumhaften Boho-Brautkleid. Designer Andreas Kronthaler ging dabei am Ende der Show vor ihr auf die Knie, überreichte ihr einen überdimensionalen Sonnenblumenstrauß – und dann passierte es: Die beiden küssten sich auf den Mund. Für Tochter Leni Klum (21) war das ein echter Schock, wie sie nun in der Doku-Reihe "On & Off the Catwalk – by Heidi Klum" enthüllt.

"Plötzlich küsst sie den Designer auf den Mund", zeigt sich die 21-Jährige in der Doku überrascht. Leni verfolgte den Livestream der Show im Uber von unterwegs und konnte es anscheinend nicht glauben. Im Schock sei ihr sogar das Handy runtergefallen. Schnell griff sie dann wohl zum Handy ihres Stylisten, um festzustellen: "Sie küssen sich wieder!" Anscheinend sogar dreimal. "Oh nein", habe sich Leni gedacht. Auch Heidis ältester Sohn Henry befragte seine Mutter dazu. "Wie war der Kuss?", wollte er wissen. "Unsere Lippen sind ausgerutscht", antwortete sie nur. Henry schmunzelte daraufhin. "Zweimal", fügte Leni lachend hinzu. Heidis Ehemann Tom Kaulitz (36) scheint die Situation dagegen völlig gelassen genommen zu haben. "Mein Mann hat da gar nicht nachgehakt", verriet Heidi in der Doku.

Doch trotz aller intimen Einblicke, die Heidis neue Doku-Reihe lieferte, blieb das Interesse der Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer überraschend verhalten. Das Dschungelcamp-Nachspiel, der Tatort und die Olympischen Winterspiele machten Heidis Doku in der Primetime ordentlich Konkurrenz. Mit gerade einmal rund 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern landete ProSieben laut DWDL auf den hinteren Rängen. Das war ein denkbar schlechter Start für die exklusive Dokumentation, die eigentlich für den perfekten GNTM-Background sorgen sollte.

Getty Images Leni und Heidi Klum, August 2025

Getty Images Vivienne Westwood bei der London Fashion Week 2015

Getty Images Model Heidi Klum, Januar 2026