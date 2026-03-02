Friseurchaos: Toni Kroos passierte peinliche Panne mit Sohn

Toni Kroos (36) ist eine unangenehme Verwechslung passiert. Der Ex-Fußballprofi besuchte auf Empfehlung seines Bruders Felix einen Barbier in einem Einkaufszentrum und ließ sich dort gemeinsam mit seinem Sohn Leon die Haare schneiden – bemerkte allerdings erst währenddessen, dass er im falschen Laden gelandet war. Wie Toni jetzt im Podcast "Einfach mal Luppen" erzählte, wurden er und sein Sohn direkt "reingewunken", als sie das Geschäft betraten. Doch dann fiel dem 36-Jährigen auf, dass zwei Personen mit völlig anderen Namen ihnen die Haare schnitten, als beim Termin vereinbart worden war. "Ich habe gedacht: Vielleicht haben die gerade jemand anderes und das ist halt hier so", erinnerte sich der Weltmeister von 2014. Erst beim Blick auf die Terminbestätigung realisierte er, dass das Logo nicht übereinstimmte.

Als Toni und Leon später im Einkaufszentrum an einem weiteren Barbier vorbeikamen, dessen Logo genau mit dem auf der Terminbestätigung übereinstimmte, wurde ihnen der Fauxpas bewusst. "Wir waren beim falschen", erklärte der ehemalige Real-Madrid-Star. "Wir haben uns kurz beraten, Leon und ich. Und dann sind wir gegangen", verriet Toni im Podcast weiter. Sein Sohn habe sich "kaputtgelacht", bei ihm sei "auch ein bisschen ein unangenehmes Gefühl mitgeschwungen". Seine Frau hingegen habe die Verwechslung gar nicht lustig gefunden. "Die war not amused, weil sie natürlich auch wusste, das fällt jetzt wieder auf sie zurück. Sie hat ja den Termin gemacht", erklärte er. Sein Bruder Felix kommentierte die Situation lachend mit den Worten: "Du bist echt nicht für den Alltag gemacht."

Der Barbierbesuch war für Toni generell eine Neuerung, da normalerweise der Friseur zu ihm nach Hause kommt. Nachdem sein erster Besuch in einem Friseursalon nach 15 Jahren nicht ganz nach seinem Geschmack ausgefallen war – die Haare seien nicht kurz genug geschnitten worden und er habe "verschiedenste unangenehme Situationen" überstehen müssen – hatte Felix ihm den Barbier empfohlen. Immerhin: Mit dem Haarschnitt beim versehentlich besuchten Barbier seien sowohl Toni als auch Leon zufrieden gewesen, wie der ehemalige Fußballprofi verriet.

Getty Images Toni Kroos bei den Bambis 2024

Getty Images Toni Kroos und sein Sohn Leon bei "Ein Herz für Kinder", 2024

Getty Images Felix Kroos im März 2023