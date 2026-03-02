Yerin Ha über Benedicts Wandlung in "Bridgerton" Staffel 4

Yerin Ha (30) hat sich jetzt offen zu Benedicts umstrittenem Verhalten in der vierten Staffel von Bridgerton geäußert. Der Charakter hatte seiner Angebeteten Sophie ein Angebot unterbreitet, das die Fans der Serie spaltete: Er wollte sie lediglich als seine Geliebte, nicht als Ehefrau. "Ich denke, er hat sich absolut rehabilitiert", erklärte die 30-Jährige gegenüber Us Weekly. Die Schauspielerin zeigte sich sogar erfreut über die hitzigen Debatten, die der Cliffhanger am Ende des ersten Teils ausgelöst hatte: "Wir mögen es, Gespräche zu führen. Wir mögen es, Debatten zu haben – und Leute, die online darüber streiten: 'Ist das eine Red Flag? Ist das in Ordnung für die damalige Zeit?' Ich denke, das ist es, was so viel Spaß an Fernsehen macht", so Yerin.

Im zweiten Teil der Staffel, der seit Donnerstag auf Netflix verfügbar ist, kämpft Benedict dann mit allen Mitteln darum, sich eine gemeinsame Zukunft mit Sophie zu sichern. Die Situation entwickelt sich letztendlich zu ihren Gunsten und die Staffel endet mit einer Post-Credit-Szene, die die Hochzeit der beiden zeigt. Showrunnerin Jess Brownell hatte das umstrittene Angebot zuvor verteidigt und gegenüber TVLine erklärt, dass Benedicts Fehler zwar riesig gewesen sei, für die damalige Zeit aber nicht ungewöhnlich. Die Produzentin räumte ein, dass Empörung die absolut richtige Reaktion sei, da Benedict Sophie als mehr als nur ihre Klassenherkunft hätte sehen sollen.

Yerin selbst hofft darauf, in weiteren Staffeln von "Bridgerton" dabei zu sein. "Ich würde gerne so viel wie möglich drehen", verriet sie Us Weekly. Die Vorproduktion zur fünften Staffel habe bereits begonnen, wie die Schauspielerin bestätigte. Die Drehbücher lägen sogar schon in ihrem Postfach, allerdings habe sie sie aufgrund ihres vollen Terminkalenders noch nicht geöffnet. Besondere Wünsche hat Yerin auch, was zukünftige Szenen angeht: Sie würde gerne mehr mit Jonathan Bailey (37), Simone Ashley (30), Nicola Coughlan (39) und Luke Newton (33) drehen. "Ich wünsche mir Szenen mit allen Bridgerton-Geschwistern, weil Sophie nicht viele Szenen mit ihnen hatte", erklärte sie.

Getty Images Yerin Ha, Schauspielerin

Netflix / Liam Daniel Sophie Baek (Yerin Ha) und Benedict Bridgerton (Luke Thompson) in der vierten "Bridgerton"-Staffel

Gavin Bond/Netflix Yerin Ha und Luke Thompson

