Update zur Abnehmreise: Serkan Yavuz posiert oberkörperfrei

Serkan Yavuz (32) hat jetzt ein neues Update zu seiner Abnehmreise gepostet und zeigt sich dabei oberkörperfrei im Fitnessstudio. Der Realitystar teilte in seiner Instagram-Story ein Spiegel-Selfie, auf dem er oben ohne posiert. "Das ist der aktuelle Stand", schrieb er zu dem Foto. Seit der Trennung von Samira Yavuz (32) nimmt Serkan seine Fans regelmäßig mit auf seinen Weg, überschüssige Kilos zu verlieren.

Serkan hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder offen über seine körperliche Transformation gezeigt und dabei betont, dass er hart an sich arbeitet. Mit seinem bisherigen Fortschritt scheint der 32-Jährige jedoch noch nicht ganz zufrieden zu sein: "Das gefällt mir aber noch nicht, Freunde...", ergänzte er zu dem Schnappschuss. Die Abnehmreise ist für ihn offenbar ein wichtiger Schritt, um nach der Trennung von seiner Ex-Partnerin wieder zu sich selbst zu finden.

Die vergangenen Monate waren für Serkan eine besonders schwere Zeit. In seinem Podcast "unReal" sprach er kürzlich davon, dass es ihm extrem schlecht gegangen sei und er in alte Muster zurückgefallen sei. Vor allem die längere Trennung von seinen beiden Töchtern Nova und Valea (1) hatte ihm zugesetzt. Inzwischen sind die drei wieder vereint, und seine Kinder geben ihm neue Kraft.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar, Februar 2026

Instagram / serkan_ yavuz Serkan Yavuz, August 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025