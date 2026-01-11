Marisa Abela spricht über ihren Kampf mit Schilddrüsenkrebs

Marisa Abela (29) lässt ihre Fans an ihren gesundheitlichen Problemen teilhaben. In einem Interview mit The Times sprach sie am Wochenende darüber, dass sie 2020 die Diagnose Schilddrüsenkrebs bekam. Der Kampf mit der Erkrankung begleitete sie mehrere Jahre lang. Inzwischen geht es der "Industry"-Bekanntheit zum Glück besser. "Gott sei Dank ist alles wieder in Ordnung", erklärte sie. Allerdings fügte die Schauspielerin hinzu, dass sie regelmäßig untersucht werde und für den Rest ihres Lebens Medikamente einnehmen müsse: "Meine Schilddrüse funktioniert nicht, daher ersetzen diese Tabletten gewissermaßen ihre Funktion."

Schon 2024 hatte Marisa gegenüber der Tageszeitung geschildert, wie sie die ersten Wochen nach der Schilddrüsen-OP erlebte: Als sie zum ersten Mal die große Narbe am Hals sah, habe sie gedacht, ihre Karriere sei vorbei. "Mein Hals war geklammert, blutig. Schön war das nicht", erinnerte sie sich. Damals habe sie befürchtet, nur noch Rollen mit dem Zusatz "mit großer Narbe am Hals" zu bekommen. Gleichzeitig habe der Aufenthalt auf Krebsstationen ihre Perspektive verschoben: "Man sieht dort Dinge, die so düster und traurig sind, das rückt alles zurecht."

Privat feierte Marisa im vergangenen September ihr großes Glück: Sie heiratete den Schauspieler Jamie Bogyo in einem historischen Anwesen in East Sussex. Die beiden lernten sich 2016 an der Royal Academy of Dramatic Art kennen. Die Verlobung folgte völlig überraschend 2024 in London. Im Gespräch mit der britischen Zeitung plauderte die 29-Jährige aus: "Ich habe damit nicht gerechnet. Ich wusste, dass es kommen würde, aber wir waren ein paar Wochen zuvor in Paris und ich war mir sicher, dass er mir dort einen Antrag machen würde."

Getty Images Marisa Abela bei den Fashion Awards 2025

Getty Images Marisa Abela, Schauspielerin

