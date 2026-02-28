Skurril: Das macht Harry Styles, wenn er nicht schlafen kann

Harry Styles (32) hat in der Podcast-Sendung "Royal Court" von Brittany Broski über seine Abendroutine gesprochen und dabei eine ungewöhnliche Methode verraten, mit der er sich in den Schlaf bringt. Der Sänger, der mit Elfenohren und Krone im Interview erschien, erzählte zunächst, dass er erst seit Kurzem sein Gesicht wäscht und von einer normalen zu einer elektrischen Zahnbürste gewechselt hat. "Ich war sehr lange akustisch unterwegs. Jetzt bin ich auf elektrisch umgestiegen, ich fühle mich wie Bob Dylan", scherzte Harry. Als die Moderatorin ihn gezielt nach seiner Schlafroutine fragte, offenbarte der Musiker eine überraschende Einschlafhilfe.

Wenn Harry nachts nicht schlafen kann, schaut er sich die zehn besten Mike Tyson (59)-Knockouts an. "Sie sind einfach unglaublich", erklärte er. Doch damit nicht genug: Der Algorithmus empfiehlt ihm danach alte Folgen der britischen Sendung "Supernanny", in denen besonders schlecht erzogene Kinder zu sehen sind. "Also schaue ich mir dann das schlimmste, sich schlecht benehmende Kind an. Danach bin ich bereit, wieder einzuschlafen", verriet Harry. Das Interview, in dem er auch Spekulationen über eine angebliche Haartransplantation ansprach und scherzhaft behauptete, die Dating-App Raya zum Italienischlernen zu nutzen, begeisterte die Fans. In den Kommentaren schwärmten sie, dass Harry schon seit Jahren nicht mehr so viel von seiner Persönlichkeit preisgegeben hätte.

Harry, der gerade sein neues Album "Kiss All The Time, Disco Occasionally" bewirbt, hatte sich nach dem Ende seiner "Love On Tour" im Juli 2023 eine zweijährige Auszeit genommen. Diese Pause sei ihm wichtig gewesen, um eine gesunde Balance zu finden, erklärte er im Gespräch mit Brittany. Er habe Zeit mit Freunden verbracht, die ihn nicht auf seine Arbeit reduzierten, und herausgefunden, wer er außerhalb seines Jobs sei. "Ohne sich eine Auszeit vom Rampenlicht zu gönnen, ist es schwer zu wissen, wer man außerhalb davon ist", sagte Harry. Jetzt kehrt er mit seinem neuen Album zurück auf die große Bühne – und gibt seinen Fans gleichzeitig das Gefühl, ihn durch solche offenen Gespräche über alltägliche Dinge wie Schlafroutinen ein Stück privater kennenzulernen. In den Kommentaren häuften sich begeisterte Aussagen wie diese: "Gerade als ich dachte, ich hätte mich von diesem Crush erholt, kommt er mit Elfenohren und Umhang zurück, erzählt seine verrückten Witze. Und schon hat er mich wieder." Es scheint, als erobert Harry nach seiner Auszeit die Herzen seiner Fans im Sturm zurück.

Getty Images Harry Styles im September 2022

Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

Getty Images Harry Styles, November 2022

