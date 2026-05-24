Nach Fan-Frust: Harry Styles' XXL-Bühne wird umgebaut

Nach drei Jahren Bühnenpause ist Harry Styles (32) zurück – und der Empfang in Amsterdam hätte besser laufen können. Seit Samstag spielt der Sänger in der Johan-Cruyff-Arena seine große Europa-Residenz, die insgesamt zehn Shows umfasst und noch bis zum 5. Juni läuft. Doch was als das Konzert-Highlight des Jahres gefeiert werden sollte, sorgte schon kurz nach dem Einlass für massiven Frust unter den Fans. Der Grund: eine XXL-Bühne mit einem extrem hoch gebauten Bühnensteg und vier Brücken, die vielen Besuchern in den vorderen Bereichen die Sicht auf Harry vollständig verdeckten. Zahlreiche Fans äußerten ihren Unmut darüber in den sozialen Medien und posteten Videos, die das Ausmaß des Problems zeigten.

Gegenüber Bild brachte eine enttäuschte Konzertbesucherin ihren Frust auf den Punkt: "Ich habe hunderte Euro bezahlt, mit der Erwartung, dass ich Harry dann ganz nah sehe. Jetzt blickt man auf eine schwarze Wand." Nicht nur Besucher der ersten Shows wollten ihr Geld zurück – auch Ticketinhaber für spätere Konzerte wollten ihre Karten bereits loswerden. Der Tourveranstalter reagierte mit einem Statement und räumte ein, dass "ein kleiner Bereich der Bühne in bestimmten Floor-Positionen" eine eingeschränkte Sicht gehabt habe. Änderungen sollen ab Freitag umgesetzt sein. Für Fans, die bei den ersten beiden Shows am 16. und 17. Mai dabei waren, wurde zudem eine offizielle Feedback-Seite eingerichtet, über die sie ihre Erlebnisse schildern und Belege einreichen können. Laut Berichten in den sozialen Medien wurden betroffenen Besuchern kostenlose Ersatztickets für einen anderen Termin in Amsterdam oder London angeboten.

Harry ist nach seinem Durchbruch bei der Boygroup One Direction seit Jahren als Solokünstler erfolgreich und zählt mittlerweile drei Grammy-Auszeichnungen zu seinen Erfolgen. Zuletzt war er auch als Schauspieler aktiv. Sein Comeback auf der Bühne nach einer dreijährigen Pause wurde von seinen Fans mit großer Vorfreude erwartet – entsprechend groß war die Enttäuschung, als das Bühnenerlebnis nicht den erhofften Erwartungen entsprach.

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